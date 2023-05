LUCERA (Fg) – Il concerto di Mario Venuti chiude il trittico di eventi organizzati per festeggiare i 25 anni di attività artistica della Compagnia Strumenti e Figure di Lucera.

Il cantautore siciliano si esibirà il 6 maggio, alle 21, al Teatro dell’Opera insieme alla Melos Orchestra diretta dal maestro Francesco Finizio.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Murialdomani e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di Cdb produzioni e di Barley Arts.

Sabato sera si ripercorreranno i trent’anni di carriera di un artista eclettico e sensibile che ha sperimentato ogni genere musicale, dal rock al pop, dalla samba al blues, fino a toccare la musica jazz. Venuti ha cominciato come leader del gruppo “I Denovo” con cui è rimasto otto anni incidendo cinque album, per poi scegliere la strada da solista. Nel 1996 si è presentato al Festival di Sanremo con “Amore di plastica”. Nel 1998, in duetto con Carmen Consoli, ha cantato “Mai come ieri”. Negli anni successivi ha sfornato diversi album: Grandimprese (2003), Magneti (2006), Recidivo (2009), L’ultimo romantico (2012), Il tramonto dell’Occidente (2014), Motore di vita (2017), Soyuz 10 (2019) e Tropitalia (2021).

In scaletta ci saranno pezzi storici come “Veramente”, “Fortuna”, “Crudele”, “A ferro e fuoco”, “E’ stato un attimo”, “Un altro posto nel mondo”, e nuovi successi in cui Venuti sarà accompagnato dall’orchestra e un medley acustico suonato e cantato da lui solo.

“Sono festeggiamenti davvero brillanti – afferma Francesco Finizio, presidente di Strumenti e Figure – con tre momenti musicali che ci stanno appassionando ancora di più a questa nostra attività. Dopo Dolcenera e Morgan, con Venuti la Melos Orchestra completa un viaggio attraverso tre mondi musicali assolutamente diversi, tre esperienze nuove per noi, impegnative soprattutto dal punto di vista tecnico, su come accompagnare un artista e il suo universo, ma che ci stanno regalando enormi soddisfazioni”. Per informazioni, si può contattare il numero 06.92919780.