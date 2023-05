Il giro d’italia passerà anche da San Severo, città in festa (il percorso)

Il prossimo LUNEDÌ 8 maggio 2023 la terza tappa del Giro d’Italia di ciclismo “Vasto-Melfi” attraverserà il territorio urbano ed extra urbano della città di San Severo.

Per tale atteso evento, di notevole complessità sotto il profilo logistico, presso la Questura di Foggia si è tenuto un tavolo tecnico che ha pianificato le attività che i Comuni della Provincia di Foggia interessati al percorso del Giro devono adottare.

Nelle more, il Sindaco Miglio ha ordinato l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale – C.O.C. per il giorno 8 maggio 2023 e delle seguenti funzioni:

Funzione 1: Tecnica e pianificazione – referente Dirigente Urbanistica, Rigenerazione Urbana e territoriale, Attività Produttive – arch. Fabio Mucilli; Funzione 3: Volontariato – referente Comandante di Polizia Locale – magg. dott. Ciro Sacco; Funzione 7: Viabilità – referente Servizio Viabilità – referente Comandante di Polizia Locale – magg. dott. Ciro Sacco; Funzione 9: Assistenza alla popolazione – referente Comandante di Polizia Locale – magg. dott. Ciro Sacco. Il Centro Operativo Comunale ha sede presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale in via Terranova.

L’attivazione del C.O.C. costituisce il presupposto essenziale per il coinvolgimento delle risorse del volontariato regolarmente iscritte negli appositi elenchi di Protezione Civile della Regione, anche ai fini dell’applicazione dei benefici normativi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 40 D. Lgs 02/01/2018 n. 1 – Codice di Protezione Civile.

La necessità di attivare il Centro Operativo Comunale – C.O.C. è necessaria per assistere la popolazione e supportare le Forze di Polizia nazionali e locali, anche al fine di evitare l’immissione di mezzi ed attrezzature non riguardanti la manifestazione lungo il tragitto a tutela della pubblica e privata incolumità.

Nel tavolo tecnico presso la Questura di Foggia finalizzato alla pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale dei Comuni interessati dal Giro d’Italia, è stata prospettata e condivisa la necessità che le scuole ricadenti nei comuni di Foggia, San Severo e Cerignola restino chiuse per il giorno 8 maggio 2023 al fine di “evitare il congestionamento del traffico veicolare, dovuto anche allo svolgimento delle attività scolastiche il giorno prestabilito dal passaggio della carovana, e ciò non solo per i plessi scolastici che insistono lungo il percorso cittadino della tappa, le cui attività sono inevitabilmente incompatibili, ma per tutte le scuole della città, a causa del riverbero degli spostamenti significativi di quote della popolazione da ogni parte del territorio cittadino, del relativo traffico veicolare pubblico e privato che impatta anche sulle aree della tappa e della difficoltà di garantire i servizi di trasporto pubblico locale, connessi soprattutto all’uscita degli studenti dalle scuole”. Il Sindaco Miglio ha pertanto firmato ordinanza per il giorno 8 maggio 2023 di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, della città.

Nel territorio di San Severo sono previste varie limitazioni alla circolazione stradale. È in via di approvazione un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dalla manifestazione, per garantire sia il corretto svolgimento della gara e la sicurezza degli atleti, sia la fruizione dello spettacolo da parte degli appassionati.