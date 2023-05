Manfredonia. Maggio (di Cultura Cristiana) é alle porte!

MANFREDONIA (FOGGIA) – Torna anche quest’anno il “Maggio di cultura cristiana” proposto dall’Ufficio Cultura ed Educazione della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Ogni giovedì alle 19.30 un incontro su temi ed idee per interpretare il mondo contemporaneo.

Se ci sentiamo «tutti soli, come attori in un teatro vuoto» (Touraine) significa che non basta assistere alla crisi della vita religiosa come l’abbiamo conosciuta in un passato anche recente per trovare felicità e soddisfazione ai nostri bisogni. La realtà che viviamo dovrebbe aver ormai dimostrato che l’idea che l’essere umano avrebbe trovato la felicità abbandonando una certa ritualità è vecchia e non basta a spiegare le crisi che attraversiamo.

E allora la proposta di alcuni temi di cultura cristiana possono aiutarci a ridare senso alla nostra vita e a trovare i semi di speranza nelle crisi che stiamo attraversando.

Per questo cominciamo, giovedì 4 maggio 2023, dalla presentazione dell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco che ci presenta un metodo e un sistema per interpretare il mondo che viviamo e scorgere i semi di speranza per un cristianesimo vivo e vissuto con tutti.

Seguirà, giovedì 11 maggio 2023, un incontro con Fernando Muraca, autore del libro “Ho attraversato il fuoco”, per affrontare il tema del dolore attraverso una storia vera, narrata, di abuso infantile, un tema (difficile da trattare) che ci disturba e, per questo, mette a nudo le nostre debolezze e la nostra cultura e ritualità quotidiana.

Il terzo, giovedì 18 maggio 2023, saremo con Paolo Farina e “Cento (e uno) caffé con Dante”. Con lui scopriremo una modalità di porgere e leggere la Commedia nella nostra realtà contemporanea, una proposta che guarda alla nostra scuola ma anche alle nostre famiglie sempre più alle prese con compiti a casa che sembrano sempre più difficili.

Nell’ultimo appuntamento, giovedì 25 maggio 2023, metteremo al centro il tema della cittadinanza e della legalità con Pompeo Fabio Mancini che propone il tema analizzandone le diverse prospettive e i punti di vista che spesso trascuriamo e confondiamo. La proposta è quella di operare scelte educative e strategie didattiche che puntino alla costruzione di una coscienza civica, partecipativa e orientata al dialogo, e non all’accumulo di conoscenze che poco incidono sui nostri comportamenti quotidiani. Il titolo del libro “Cittadinanza. Modernità e Postmodernità”.

Vi aspettiamo tutti i giovedì in Auditorium!