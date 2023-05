Meteo Puglia, ciclone in azione: ecco dove ci saranno nubifragi (MAPPA)

FOGGIA – La giornata del primo Maggio, come previsto, è stata caratterizzata da forti piogge. Particolarmente colpito il Piemonte specie il cuneese dove già dal pomeriggio si sono localmente superati i 150mm con dei disagi per frane e locali allagamenti, più di 130mm nel Torinese, tra 50 e 80mm su Biellese e Verbano. E’ tornata a cadere anche le neve sui rilievi valdostani specie nel comprensorio di Cervinia oltre i 2000m di quota.

Il maltempo comunque è ben lungi dall’abbandonare il nostro Paese e anche nelle prossime ore ci attendiamo intense piogge e pure il rischio di qualche nubifragio. Come si nota in questa cartina sinottica qui sotto, Il centro motore di questa moderata tempesta primaverile (lettera B) si trova attualmente proprio nel cuore del nostro Paese e per la precisione sui comparti centrali in lento movimento verso quelli meridionali.

Fonte: ilmeteo.it

AGGIORNAMENTO ORE 07:00 – in queste ore il meteo peggiore lo troviamo con centrato soprattutto al Nord ed in particolare sui distretti Centrali ed Orientali dove si segnalano piogge diffuse a tratti anche forti. Piove inoltre, seppur debolmente, sulle regioni di Nordovest e qualche rovescio lo troviamo in azione sulla alcuni angoli del Centro e del Sud specie tra Marche, Abruzzo, Campania, Nord della Calabria, Basilicata e gran parte della Puglia.

EVOLUZIONE – nelle prossime ore non sono attese grosse variazioni sul fronte meteo, almeno nella prima parte della giornata. La mattinata dunque trascorrerà all’insegna del maltempo con fenomeni più frequenti e diffusi sui reparti Centrali ed Orientali del Nord, ma anche su gran parte del Centro e del Sud.

In questa cartina che vi proponiamo qui sotto, sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti proprio per la giornata di Martedì 2 Maggio. Massima attenzione nelle aree colorate di giallo dove si potranno cumulare fino a 100mm di pioggia, l’equivalente a 100 litri per metro quadrato. Anche nelle zone colorate di fucsia sono attesi accumuli importanti, prossimi ai 70mm. Le precipitazioni previste per Martedì 2 Maggio (fonte: ilmeteo.it)

Nella seconda parte della giornata le avverse condizioni atmosferiche proseguiranno senza sosta su gran parte del Paese con i fenomeni più importanti ancora a carico delle regioni di Nordest e su molti tratti del Centro e del Sud. Seguite i prossimi aggiornamenti nel corso della giornata per ulteriori dettagli. Lo riporta un articolo di Stafano Rossi su ilmeteo.it.