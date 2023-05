Mondo Gino Lisa “benedice” gli idrovolanti: “Pochi Km per raggiungere tante isole”

FOGGIA – “La Puglia si estende per 348 Km, ha una costa lunga 849 Km, la terza dopo Sardegna e Sicilia. Ci sono le Tremiti. Pochi chilometri per raggiungere l’altra costa dell’Adriatico con tantissime isole. Sicuro che non servono gli idrovolanti? Dimenticavo, e l’esperienza pregressa del Lago di Varano? Forza Gino Lisa!”. Lo riporta la pagina di Mondo Gino Lisa.

La Puglia e la Grecia si avvicinano grazie al progetto ‘Swan’ Interreg Grecia – Italia, finanziato con circa tre milioni di euro, che prevede collegamenti aerei con idrovolanti e una piattaforma operativa composta da otto idrobasi.

I primi velivoli, secondo le previsioni dei promotori del progetto, opereranno alzandosi in volo dalla idrobase di Santa Maria al Bagno per il monitoraggio delle coste e la salvaguardia dell’ambiente, ma si attende anche un’intesa con la capitaneria di porto di Gallipoli per avviare un programma di sorveglianza aerea territoriale. Sono previsti anche voli turistici lungo la costa jonica del Salento.

Le altre idrobasi saranno attivate a Taranto e a Gallipoli, mentre in Grecia, a Corfu’, Paxos, Erikusa, Matraki e Othoni. Saranno impiegati idrovolanti della compagnia ‘Scandinavian Seaplanes’ da 6 o 10 posti. Il prossimo giugno dovrebbero essere avviati i voli su richiesta per Corfù e Paxos o anche per Valona, in Albania, e per Tivat, in Montenegro. Lo riporta il sito pugliasera.it. Tra i porti turistici dell’associazione compare anche il Porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano.