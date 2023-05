Perché usare Paysafecard per giocare ai casinò online?

I casinò online hanno, tra i vari metodi di pagamento preferiti, anche Paysafecard. Perché è possibile usare questa carta prepagata sulle piattaforme? Vediamo in cosa consiste e dove si può acquistare.

I casinò online sono, da qualche anno, un’industria fiorente in Italia e, sopra ogni altro criterio, la sicurezza è il fondamento su cui ogni utente fa la sua scelta per poter giocare in tranquillità. Per questa, ragione, negli ultimi tempi, Paysafecard è diventato, tra gli altri, uno dei metodi di pagamento preferiti dai giocatori. I migliori casinò online con Paysafecard, è possibile confrontarli velocemente su un portale affidabile come onlinecasinosdeutschland.com, sono, dunque, apprezzati per affidabilità e transazioni garantite. Ma che cos’è Paysafecard e come funziona sul web?

Paysafecard: un nuovo modo per pagare online

Paysafecard è una carta prepagata che, in molti casi, viene usata nei casinò online ma anche per normali transazioni sul web, siano esse per pagare su siti di shopping online o altro. Disponibile in 49 paesi in tutto il mondo, è molto facile da acquistare. Ci sono, infatti, dei negozi fisici specializzati per poter avere, tra le mani, la carta o acquistarla online. Il lavoro che c’è alla base di questo metodo di pagamento è molto interessante perché basta inserire i propri dati per poter avere accesso alla carta, il cui valore lo decidiamo noi. La carta, infatti, ha vari tagli e, per essere poi usata online, ha bisogno dell’inserimento di un pin a 16 cifre che funge da riconoscimento del proprietario, già registrato dal sito Paysafecard stesso, senza dover inserire altri dati personali o bancari che siano.

Insomma, un passo avanti enorme anche tra i metodi di pagamento più avanzati sul web, un modo sicuro e intelligente di proteggere i nostri dati personali dai tentativi di phishing o di truffa sul web. Lo sappiamo, il web è infinito, infido e, a volte, truffaldino. Proprio per questa ragione è bene avere a nostra disposizione uno strumento che ci permetta di fare quello che vogliamo senza dover inserire dati personali su siti che non conosciamo bene. Poi, in tema di gioco e di autoesclusione dallo stesso, il fatto di poter avere carte con tagli già preimpostati ci permette di poter giocare per un lasso di tempo limitato e con un budget limitato.

Com’è cambiato il mondo dell’azzardo con il digitale?

Paysafecard è solo uno dei tanti metodi che sono usati per pagare nei casinò online. Sappiamo, infatti, che gli operatori hanno ragionato molto sul modo più sicuro per effettuare transazioni sui siti legali. D’altronde, come in tutti i campi, il digitale ha completamente stravolto le abitudini degli italiani anche nel gioco, abituati com’erano a giocare in ricevitorie per le scommesse e nei casinò reali. Il gioco, dunque, diventa parte del quotidiano senza stravolgerlo, addirittura attraverso smartphone e tablet a portata di mano.

Il digitale è ovunque, gli stravolgimenti sono diventati nuove realtà come quella di pagare online, di fare la spesa sul web, di poter pagare le bollette con un QR code e tanto altro. E tanto ci aspettiamo ancora con il metaverso che diventerà, ancora, più interattivo e, per certi versi, ingombrante.

Lo vediamo con l’AI, l’intelligenza artificiale, presente ovunque, con tutto il pericolo che ne consegue di una vita sempre più tecnologica. Dobbiamo essere bravi noi, come in tutto, a sfruttare tutto quello che la tecnologia può darci a nostro favore, come per le persone con disabilità, con i servizi che possono essere svolti davanti al pc, senza file, senza burocrazia, senza dover essere presenti.

Ecco, Paysafecard ci permette, attraverso una card, di poter fare tante cose in sicurezza, senza inserire i nostri dati, senza poter essere truffati. E lo sappiamo, ci sono tante truffe che ci arrivano ogni giorno, sulla casella mail in primis ma anche sotto forma di sms sullo smartphone. Facciamo attenzione, cerchiamo di avere sempre tra le mani gli strumenti più adatti per poter vivere un’esperienza utente che sia intelligente e attenta, troviamo sempre il tempo per poter fare una verifica in più. E se abbiamo un dubbio non clicchiamo nulla, non apriamo link o altro. Meglio chiamare la propria banca, parlare con il servizio clienti, avere rassicurazioni perché basta un attimo per trovarsi in alcune situazioni poco piacevoli. (nota stampa).