Su “Mattino Cinque” il caso abusivismo dell’ex assessore di Manfredonia

Roma – Manfredonia – “Il caso abusivismo” della già assessora ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, Lucia Trigiani, analizzato a Mattino Cinque di Mediaset.

“Chiamamola ‘leggerezza’”, dice in studio Mario Giordano, direttore di ‘Fuori dal coro’ di Rete 4, che ha diffuso il caso di Manfredonia nella puntata del 25 aprile scorso. “Chi fa l’assessore ai lavori pubblici di un Comune dovrebbe regolare i lavori di un Comune, se vive in una casa abusiva… Ci hanno segnalato questa situazione, dopo che abbiamo verificato l’abuso, l’assessore ha scritto al sindaco preannunciando le proprie dimissioni. Questo caso è uno dei simboli di un malcostume italiano che andrebbe modificato”.

“Non possiamo attendere i tempi del Comune per sanare delle situazioni irregolari – ha detto tra l’altro Giordano nel corso di MATTINO Cinque – da qui, se ci segnalano queste situazioni interveniamo e denunciamo con i nostri servizi”.

Fuori dal coro: anticipazioni del 2 maggio 2023

Come riporta today.it, “Argomento centrale dell’odierno appuntamento televisivo è quello delle disuguaglianze economiche nelle diverse città italiane. Il discorso abbraccia dunque le città del Nord e del Sud, ma il racconto si sofferma in particolar modo su Roma, punto focale del nostro paese. Sempre nella capitale è ambientata un’altra inchiesta della serata: diversi centri sportivi della città non effettuano i dovuti pagamenti per la locazioni: i danni economici al Comune di appartenenza sono palesi”.

“La pagina economica mette in parallelo anche i salari medi dell’Italia e quelli della Germania: come da aspettative, le differenze sono evidenti. Spazio poi anche all’assegno di inclusione: a partire dal 1° gennaio 2024 dovrebbe sostituire il reddito cittadinanza. Ma qual è l’umore del popolo e quali sono le previsioni riguardanti questo “passaggio di testimone” che già ora sta scatenando grandi polemiche?”.

“Spazio anche al tema dell’immigrazione e alla sicurezza legata all’accoglienza italiana dei migranti. Per finire, un nuovo capitolo sulla lunga inchiesta di “Fuori dal coro” sui ladri di case”.

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda oggi, martedì 2 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma è inoltre visibile – in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity.

FOCUS “CASO ABUSIVISMO” A MANFREDONIA