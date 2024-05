Annunciate le candidature proposte da Sinistra Italiana Puglia nella lista “Alleanza Verdi Sinistra - AVS"

Sinistra Italiana Puglia ha annunciato le candidature per la lista “Alleanza Verde Sinistra – AVS”. Durante la conferenza stampa tenutasi ieri a Bari, il presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, ha affrontato vari temi politici cruciali della Regione Puglia. Tra questi, ha confermato il sostegno al candidato sindaco di Bari Michele Laforgia e ha criticato la gestione da parte di Michele Emiliano della crisi politica e istituzionale, culminata nel “licenziamento” dell’Assessora Annagrazia Maraschio, senza alcun legame con la suddetta crisi.

Durante l’evento, è stata presentata la seguente lista di candidati proposti da Sinistra Italiana Puglia: Mimmo Lucano, Annagrazia Maraschio, Fedele Cannerozzi.

Fedele Cannerozzi ha dichiarato: “Ho accettato l’invito del partito di cui faccio parte da sempre per rappresentare, nel Parlamento Europeo, una forza politica che da sempre ha lavorato con coerenza e determinazione per i diritti civili, sociali e ambientali, nonché per il lavoro e la pace”.