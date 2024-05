Prenotare un volo per poi scoprire di dover restare a terra è un’esperienza frustrante ma purtroppo non così rara come si immagina. Questo accade a causa dell’Overbooking, cioè una pratica che le compagnie aeree mettono in atto e che può creare non pochi disagi tra i viaggiatori. L’Overbooking è una strategia utilizzata per massimizzare i profitti delle compagnie, tuttavia esistono molte misure che i clienti possono adottare per proteggersi da questa eventualità. Inoltre, conoscere i propri diritti e le politiche di rimborso può aiutare a gestire meglio la situazione nel caso venissero a crearsi dei problemi.

Come abbiamo detto, non è così raro che gli Overbooking o in generale dei disservizi all’interno delle compagnie possano avvenire. Infatti secondo le statistiche, nel 2023 sono in totale 650.000 i passeggeri che avrebbero potuto chiedere un rimborso. Un numero significativo se contiamo che nel 2019 erano 400.000. Fra le compagnie con più problemi spiccano WizzAir e Ryanair. Queste due compagnie assicurano oltre il 50% della quota di mercato relativa ai problemi nei voli in Italia. WizzAir nel 2022 ha sofferto particolarmente per le cancellazioni, contribuendo così ad un aumento complessivo delle disfunzioni per i passeggeri. Subito dopo abbiamo Ryanair, che preferisce i ritardi alle cancellazioni registrando un totale di 706 (81,81%) voli e in più troviamo 24 voli (2,78%) con problemi di Overbooking.

Tra le italiane Ita Airways è quella che ha prodotto più disservizi in totale. Su 291 voli riporta una percentuale di cancellazione del 56,36% e di ritardo del 31,27%. Inoltre troviamo anche dei disservizi prodotti nei casi di overbooking in 36 voli (12,37%). Se anche tu fai parte di queste percentuali, riscontrando dei disservizi prodotti da Ita Airways, ti consigliamo di dare un’occhiata su airadvisor.com per avere maggiori informazioni al riguardo.

Cos’è l’Overbooking?

Per molte compagnie aeree l’Overbooking rappresenta una politica consolidata. Ma questa pratica è legale oppure no? L’overbooking è legale. Tuttavia, ogni compagnia aerea deve rimediare risarcendo in modo diretto o indiretto ogni viaggiatore. In generale il risarcimento coincide con un biglietto per il primo volo disponibile verso la destinazione di riferimento, o nel caso non fosse possibile, la compagnia provvederà a pagare una sistemazione e un mezzo di trasporto per raggiungere la stessa al passeggero.

Quando si verifica l’Overbooking, il personale responsabile dell’imbarco di un volo solitamente chiede ai passeggeri già imbarcati se ci sono volontari disposti a rinunciare al proprio posto, in cambio ovviamente di benefici come il rimborso del biglietto o l’assegnazione a un volo successivo, per lasciarlo a chi è stato overbookato. Inoltre, se ci si presenta al gate senza aver effettuato il check-in anticipato, Le probabilità di poter salire sull’aereo sono notevolmente ridotte, questo poiché viene data precedenza a chi ha già lo ha effettuato. In quel caso, al passeggero rimasto a terra viene offerta la possibilità di rinunciare al volo in cambio del rimborso completo del biglietto, oppure di essere assegnato ad un volo successivo per la stessa destinazione, ottenendo anche in alcuni casi un rimborso della differenza in denaro se il volo in questione ha un prezzo inferiore.

Come evitare l’Overbooking?

Per evitare di finire vittima di questa scomoda pratica esistono alcuni consigli da mettere in pratica. Il primo è quello di viaggiare nelle ore meno affollate, cioè volando al mattino presto anziché alla sera. Statisticamente meno persone viaggiano sui voli mattutini, diminuendo così la possibilità di finire in Overbooking. Il secondo consiglio è quello di evitare di optare per dei biglietti economici. Nella maggior parte delle compagnie aeree esiste una politica che da maggiore protezione ai clienti che acquistano biglietti di classe superiore, a discapito di chi decide di risparmiare.

Inoltre bisogna effettuare il check-in il prima possibile e arrivare puntuali al gate. Molte compagnie considerano come candidati ideali per l’Overbooking tutti quei clienti che hanno effettuato per ultimi il check-in e sono arrivati troppo tardi al gate. Un altro consiglio è quello di imbarcare sempre il proprio bagaglio. Nel caso di Overbooking, alle compagnie aeree non conviene lasciare a terra passeggeri con un bagaglio imbarcato, in quanto rintracciare e spedire il bagaglio potrebbe risultare molto più complicato rispetto a decidere di lasciare a terra qualcuno che ha già con sé la propria valigia o viaggia sprovvisto. Inoltre si consiglia di non viaggiare mai da soli quando è possibile. Chi viaggia con la propria famiglia o con degli amici ha meno possibilità di essere scelto durante un Overbooking, questo poiché capita che i biglietti vengano acquistati insieme in un’unica prenotazione. L’ultimo consiglio è quello di aderire ai programmi delle varie compagnie aeree. I consigli precedenti possono essere messi in atto per evitare al più possibile che accada, ma per essere sicuri al 100% di poter volare quel che bisogna fare è aderire ai programmi e nel caso sottoscrivere un’assicurazione. In questo caso il cliente sarà tutelato contro ogni inconveniente. Ricorda quindi che l’Overbooking può avvenire per qualsiasi volo, ma se sei consapevole dei tuoi diritti e conosci tutte le pratiche da mettere in atto potrai viaggiare decisamente più tranquillo. (nota stampa).