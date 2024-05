Foggia. Eccola. Ripristinata l'illuminazione pubblica in zona ASI

Foggia. Primi frutti della sinergia d’azione tra Amministrazione Comunale di Foggia, targata Maria Aida Episcopo, e Consorzio ASI, a Presidenza De Paolis.

E’ stata completamente ripristinata l’illuminazione pubblica della zona ASI di Foggia, oggetto negli ultimi anni di azioni predatorie che ne hanno compromesso l’utilizzo. L’impianto, che ad oggi compre l’itera viabilità della zona ASI di Foggia per circa 16 chilometri, garantisce sicurezza nella percorrenza del sistema viario di zona alle migliaia di lavoratori, operatori economici e semplici cittadini che la frequentano quotidianamente.

L’impianto, così come ripristinato, riaccende l’attenzione sulle potenzialità della zona industriale della città capoluogo che certamente merita un adeguato sviluppo industriale sostenibile. Un primo, importante passo per ridurre anche i numerosi fenomeni predatori o di sversamento di rifiuti, pratiche illegali purtroppo diffuse sull’intero territorio comunale. I prossimi interventi, già programmati, riguarderanno: le complanari di accesso alla zona ASI lungo

la S.S.16, per le quali ANAS ha già ribadito il proprio formale impegno al ripristino; le opere di completamento per l’attivazione del sistema di videosorveglianza; la sistemazione del piano stradale.