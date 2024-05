Seicentomila euro, a tanto ammonta la somma stanziata per il pagamento dei gettoni di presenza che spettano ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e alle commissioni che si sono svolte a Palazzo di Città da dicembre ad aprile.

Come anticipato su queste colonne e come ribadito anche sulla determinazione dirigenziale del 24 aprile scorso, l’importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali di Foggia ammonta 73,49 euro e non può, in ogni caso, superare l’importo di 2.760 mensile lordi, compenso rispetto al quale i consiglieri avevano trovato una soluzione per raggiungerlo.

L’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che i consiglieri comunali abbiano diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare mensile non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il sindaco, indennità aumentata per effetto della Legge di Bilancio 2022. I consiglieri comunali avevano adeguato i loro compensi sdoppiando le commissioni consiliari, passate da quattro a otto.

La nuova formulazione dell’articolo 8 ‘Presidenza e modalità di convocazione delle commissioni’ sancisce, però, che per avere diritto al gettone di presenza il consigliere debba partecipare alla Commissione per almeno mezz’ora, vale a dire la metà della durata minima stabilita in un’ora.