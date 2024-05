Foggia. Un dialogo aperto e costruttivo favorisce l’ottenimento di risultati. È l’approccio che a Mondo Gino Lisa piace avere sull’Aeroporto di Foggia. “Per questo motivo – spiegano in una nota -, annunciamo con felicità che dal 31/05/2024 riavremo il collegamento aereo tra Foggia e Torino, operato due volte a settimana il venerdì e la domenica sera”.

“Per questo ringraziamo Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e la compagnia Lumiwings per aver accolto il nostro appello, che rappresentava le richieste di numerosissimi utenti che fanno parte della nostra community e della nostra associazione, e per l’ottimo lavoro svolto», dichiara Sergio Venturino, Presidente dell’associazione. La speranza nell’accoglimento della nostra proposta di riattivare il collegamento con Torino si basava sulla certezza che anche loro, come noi, tengono seriamente allo sviluppo dello scalo foggiano”, conclude il Presidente.

La lettera aperta di Mondo Gino Lisa del 3/4/2024 è disponibile in lettura sul sito dell’associazione.