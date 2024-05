Foggia. Si sono svolti domenica 28aprile, presso il Pala Pellicone di Ostia Lido-Roma, i Campionati Italiani Master.

Un appuntamento di altissimo livello tecnico che ha visto la partecipazione di 145 società e 250 atleti fra i migliori in Italia nelle discipline del Kumite e del Kata.

Paolo D’Ambra, unico atleta foggiano presente in gara, ha gareggiato nella categoria Master C 67 Kg., atleti nati negli anni dal 1966 al 1973 (51-58 anni).Allenato dal maestro Cosimo Leone ha iniziato subito con una grande grinta e concentrazione il primo incontro che lo ha visto battere il bravo atleta laziale per 3 a 2.

Approdato così in finale, si è trovato di fronte un altro ottimo avversario, sempre laziale, con il quale è stato però sconfitto per 2 a 0 in una finale spettacolare, di alto livello tecnico-tattico, densa di colpi di scena, che ha evidenziato anche l’ottima preparazione fisica degli sfidanti. Peccato per due calci da due punti l’uno, portati da Paolo sul suo avversario, che però sono stati aggiudicati degli arbitri dell’incontro.

Classe 1972, è senza dubbio un esempio, specie per i più giovani che non hanno mai praticato uno sport o lo hanno abbandonato per intraprendere strade sbagliate. Il Maestro Cosimo Leone è molto soddisfatto del risultato e ricorda anche che Paolo è stato, lo scorso anno 2023, Campione Italiano a Rappresentative Regionali, sempre nella categoria Master C 67 Kg. Un atleta agonista che riesce a conciliare la passione per il Karate con la sua professione di infermiere presso gli Ospedali Riuniti di Foggia e gli impegni familiari.

E la ASD “LEONE”, dopo l’ennesimo successo, è già al lavoro per i prossimi appuntamenti che la vedranno, si spera, ancora protagonista sui tatami nazionali ed internazionali.