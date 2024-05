Bari (3bmeteo.com). GIOVEDI’: l’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sulla Daunia nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale adriatico meridionale molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza sereni. Dalla sera nubi in aumento con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza sereni. Dalla sera nubi in aumento con deboli piogge; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Venerdì 03 Maggio Previsioni meteo Puglia

VENERDI’: l’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul Salento nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto mosso.

Sabato 04 Maggio Previsioni meteo Puglia