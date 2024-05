Biccari. C’é un tempo per i nuovi inizi e un tempo per gli addii. Tra i comuni chiamati al voto il prossimo giugno ci sarà anche Biccari.

A tal proposito, l’uscente Sindaco GianFilippo Mignogna alla guida del borgo dauno da 15 anni ha deciso di salutare i cittadini in un momento pubblico.



Il commiato alla comunità biccarese é previsto domenica 12 maggio in piazza Umberto I.

Sindaco per tre mandati di seguito, quindici anni in cui la società, l’economia e il modo stesso di progettare l’amministrazione di una comunità sono mutati profondamente.

Ma cosa lascia l’amministrazione Mignogna alla comunità di Biccari, quali sono i progetti futuri del Sindaco uscente, qual è il lascito politico? A queste ed altre domande ha inteso rispondere il primo cittadino di Biccari per StatoQuotidiano.

“L’evento in piazza si situa in una precisa volontà di salutare i cittadini, dopo aver amministrato il Comune di Biccari per tre mandati – spiega-. Tante le soddisfazioni personali, mi sembrava giusto farlo. Ne abbiamo parlato con tutta la squadra, indipendentemente dal Decreto relativo all’abolizione del vincolo sul terzo mandato anche per i comuni più piccoli. Tale provvedimento non trova il mio consenso perché attraverso di esso si vieta alle comunità di liberare energie nuove. Penso che la politica dovrebbe fare in modo che le comunità crescano e si dinamicizzino.

Quello che mi lascio alle spalle é stato senz’altro un bel percorso politico e umano attraverso cui sono cresciuto tanto, conoscendo tanti colleghi con i quali si è formato un gruppo di lavoro in piena sintonia ed amicizia”.

Tanti i progetti cantierizzati e portati a termine, spiega Mignogna.

“Alla comunità biccarese lascio tante opere pubbliche, abbiamo inoltre le risorse degli idrocarburi, una comunità energetica avviata, un milione e mezzo di fondi destinati alle strade rurali. Si tratta certamente di un buon lascito da cui partire, ma ciò che lascio di veramente importante è un’idea di paese profondamente cambiato, un borgo dinamico, che viene visitato e raccontato, un borgo che in questi anni si è distinto per l’innovazione e le buone pratiche. Tutto ciò ha un valore più importante del singolo finanziamento”, ha rimarcato Mignogna, facendo riferimento al valore immateriale di un progetto politico-amministrativo destinato a sopravvivere nel medio e lungo periodo.

“Il percorso amministrativo é stato un viaggio iniziato molti anni fa, durante il quale la mia vita personale e professionale é cambiata, come é ovvio che accada in così tanti anni.

Sono stato accompagnato da persone che come me hanno iniziato molto giovani, ce l’abbiamo messa tutta”, ha continuato, parlando poi dell’appoggio dato ad uno dei due candidati alla carica di Sindaco, Antonio Beatrice, sostenuto da due liste civiche, mentre l’altro candidato, espressione di centro sinistra é Costantino Soccio.

“La squadra sosterrà Antonio, un nostro assessore che è un amico. Credo che al momento i candidati resteranno due, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto”, afferma, parlando poi di un fermo legato a progetti di natura politica.

“Quanto al futuro, confesso di non avere l’ansia di dover fare per forza qualcosa, mi piacerebbe continuare ad occuparmi di piccoli comuni in associazioni, ma al momento non ho progetti specifici”, conclude.