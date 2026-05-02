Appòstë… A chèpë dë chijándë m’a sò fáttë…
(Questo post lo scriverò tutto in dialetto, perché solo il dialetto riuscirà a trasmettere con forza tutto quello che mi passa per la testa, oltre che a racchiudere o a far venir fuori quel mare di emozioni che sto provando…)
Eh sì… ‘Na chèpë dë chijándë…
Pëcchè? Pëcchè pürë fìgghjiëmë, u grùssë, döpë u pëccënìnnë, cë n’ijütë da Mámbrëdònijë… Cë n’jìütë a fátijé förë…
U sáccë… Jì nurmélë… Jì a vétë ca vé acchëssì… Në ‘nnjì ne u prémë e mánghë l’ótëmë…
Però, në ‘nnì ‘ggiöstë…
Fòrsë, më stèchë facènnë vècchijë, e ‘sti cösë fánnë mélë au cörë, fòrsë ‘nè cápëtë ‘nu cázzë d’a vétë, fòrsë sò shchìttë ‘nu tërrönë, mèrijùdënélë dë ‘mmèrdë…
Ma… Në ‘nnì acchëssì… N’uá ijèssë acchëssì! I fìgghijë nùstrë, hánna sté ‘qquá. Hánna fatëijè ‘qquá… Hánna dé l’ònërë álla tèrrë d’addìca sò nétë…
Ma mönnë ijévë, mönnë jì e mönnë sarrá…
Giá dëjë frétë mëijë, hánnë fáttë ármë e bagáglijë e cë në so ijétë… Mo, pürë i fìgghijë mëijë…
E vébbù…
(A chìca cummándë: uardátëvë au spècchjië e se tënétë i chëgghijönë, mënétë u rùspë da förë e dëcìtëvë: ‘nzémë stétë bùnë a fé ‘nu cázzë… Pëcchè, quándë i ‘ggiövënë cë në vánnë, há pèrsë…)
Buona vita, figli miei… Papo vostro sta sempre qui… Ad aspettarvi! Së Crìstë më fé cambé n’átë pöchë…❤️