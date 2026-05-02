Edizione n° 6053

BALLON D'ESSAI

TARANTO CIG // Ilva, Riondino attacca: “Da anni non produce acciaio ma Cig, voti e tessere sindacali”
2 Maggio 2026 - ore  08:44

CALEMBOUR

ALEX ZANARDI // E’ morto Alex Zanardi, grande uomo. Immenso Eroe
2 Maggio 2026 - ore  09:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Appòstë… A chèpë dë chijándë m’a sò fáttë…

MANFREDONIA RICORDO Appòstë… A chèpë dë chijándë m’a sò fáttë…

"Questo post lo scriverò tutto in dialetto, perché solo il dialetto riuscirà a trasmettere con forza tutto quello che mi passa per la testa"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
(Questo post lo scriverò tutto in dialetto, perché solo il dialetto riuscirà a trasmettere con forza tutto quello che mi passa per la testa, oltre che a racchiudere o a far venir fuori quel mare di emozioni che sto provando…)

Eh sì… ‘Na chèpë dë chijándë…
Pëcchè? Pëcchè pürë fìgghjiëmë, u grùssë, döpë u pëccënìnnë, cë n’ijütë da Mámbrëdònijë… Cë n’jìütë a fátijé förë…

U sáccë… Jì nurmélë… Jì a vétë ca vé acchëssì… Në ‘nnjì ne u prémë e mánghë l’ótëmë…
Però, në ‘nnì ‘ggiöstë…

Fòrsë, më stèchë facènnë vècchijë, e ‘sti cösë fánnë mélë au cörë, fòrsë ‘nè cápëtë ‘nu cázzë d’a vétë, fòrsë sò shchìttë ‘nu tërrönë, mèrijùdënélë dë ‘mmèrdë…

Ma… Në ‘nnì acchëssì… N’uá ijèssë acchëssì! I fìgghijë nùstrë, hánna sté ‘qquá. Hánna fatëijè ‘qquá… Hánna dé l’ònërë álla tèrrë d’addìca sò nétë…

Ma mönnë ijévë, mönnë jì e mönnë sarrá…
Giá dëjë frétë mëijë, hánnë fáttë ármë e bagáglijë e cë në so ijétë… Mo, pürë i fìgghijë mëijë…
E vébbù…

(A chìca cummándë: uardátëvë au spècchjië e se tënétë i chëgghijönë, mënétë u rùspë da förë e dëcìtëvë: ‘nzémë stétë bùnë a fé ‘nu cázzë… Pëcchè, quándë i ‘ggiövënë cë në vánnë, há pèrsë…)

Buona vita, figli miei… Papo vostro sta sempre qui… Ad aspettarvi! Së Crìstë më fé cambé n’átë pöchë…❤️

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO