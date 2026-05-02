Atterrato a Bari il primo volo della United Airlines, diretto con New York

Il nuovo servizio stagionale opererà con quattro frequenze settimanali.

United è l’unica compagnia aerea a offrire un servizio diretto tra Bari e gli Stati Uniti e, per l’estate 2026, opererà fino a 15 voli diretti al giorno dall’Italia verso gli Stati Uniti.

Il volo diretto United tra Bari e Newark/New York sarà operato con aeromobile Boeing 767-300er. “L’avvio di un nuovo collegamento intercontinentale che premia la Puglia tra le destinazioni italiane ed europee, ci rende orgogliosi – ha dichiarato il presidente della Regione, Antonio Decaro, questa mattina a Bari all’arrivo del volo – e ci spinge a continuare a lavorare sulla destinazione Puglia che deve essere all’altezza delle aspettative degli operatori economici che investono e dei cittadini che ci scelgono”.

“Gli Stati Uniti sono un obiettivo importante per la Puglia e ci auguriamo che questo volo possa rappresentare quel ponte che ci permetterà di farci conoscere oltreoceano non solo dal punto di vista turistico ma anche – ha sottolineato – economico e sociale”.

“Siamo lieti di annunciare – ha dichiarato il director Sales, Continental Europe, Middle East, Africa, Israel and India di United Airlines, Thorsten Lettnin – questa ulteriore espansione del nostro network tra l’Italia e gli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Bari e gli Stati Uniti”. “I nostri clienti di Bari e della Puglia potranno beneficiare di un comodo servizio diretto tra Bari e il nostro hub di Newark/New York, oltre alla possibilità – ha concluso – di raggiungere facilmente più di 55 destinazioni nelle Americhe, mentre i viaggiatori statunitensi potranno raggiungere direttamente la Puglia, famosa per i suoi splendidi borghi collinari e le turchesi spiagge”.

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