Il nuovo sconto sui carburanti durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come indicato inizialmente. La misura è contenuta in un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale e introduce anche una differenziazione tra benzina e gasolio nell’entità del taglio delle accise.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi dei mercati internazionali. La riduzione temporanea delle accise resta fissata a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre scende a 5 centesimi al litro per la benzina.

La scelta di differenziare benzina e diesel

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato la decisione, motivandola con l’andamento diverso dei prezzi tra i due carburanti:

“C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 centesimi al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”.

La premier ha inoltre precisato che eventuali ulteriori interventi dipenderanno dall’evoluzione del contesto internazionale: “Poi si vedrà, in base a come evolverà la situazione internazionale”. E ha aggiunto: “Non posso dire che ci sarà un taglio strutturale, con una situazione economica che a occhio non sarà facilissima”.

Prezzi aggiornati ai distributori

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio self service del 2 maggio è pari a 1,817 euro al litro per la benzina e 2,048 euro al litro per il gasolio sulla rete stradale nazionale.

In autostrada, invece, i valori medi salgono a 1,858 euro al litro per la benzina e 2,115 euro al litro per il gasolio.

Codacons: “Stangata per 17 milioni di automobilisti”

Critiche arrivano dal Codacons, che parla di aumento dei costi per i cittadini. Secondo l’associazione, la riduzione del taglio delle accise sulla benzina comporterà un aggravio medio di 9,15 euro per pieno, pari a 18,3 centesimi al litro in più.

“In autostrada il prezzo medio raggiungerà 1,98 euro al litro”, afferma l’associazione, che stima un impatto complessivo da 92 milioni di euro di maggiori accise. “Si tratta di una stangata per i circa 17 milioni di italiani che circolano con una auto alimentata a benzina”, conclude il Codacons.

Autotrasporto, attese nuove misure

Sul fronte logistico, sono attese nei prossimi giorni ulteriori misure dedicate al settore dell’autotrasporto, che saranno inserite in un provvedimento specifico dopo il confronto con le associazioni di categoria.

Unatras, coordinamento delle associazioni del comparto, ha confermato per ora il blocco dei trasporti previsto per fine maggio, in attesa di un confronto con il governo.

L’organizzazione ha dichiarato di essere in attesa di una convocazione per conoscere nel dettaglio le misure promesse e contribuire alla definizione di interventi ritenuti efficaci per compensare le perdite delle imprese del settore.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.