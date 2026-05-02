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SOLIDARIETA' MOSCONE “Date a Cesare quel che è di Cesare”. Manfredonia, il gruppo territoriale M5S esprime solidarietà al Vescovo

Particolare attenzione viene dedicata ai temi dell’accoglienza, della dignità e della solidarietà verso le persone più fragili

“Date a Cesare quel che è di Cesare”. Manfredonia, il gruppo territoriale M5S esprime solidarietà al Vescovo

“Date a Cesare quel che è di Cesare”. Manfredonia, il gruppo territoriale M5S esprime solidarietà al Vescovo - immagine SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia ha diffuso una nota di solidarietà e vicinanza al Vescovo, intervenendo nel dibattito nato nelle ultime settimane attorno al suo operato pastorale e alle polemiche che ne sono seguite.

Nel comunicato, il gruppo invita il Vescovo a proseguire “con serenità e fermezza” il proprio cammino, senza lasciarsi condizionare da critiche che, secondo i pentastellati, non coglierebbero pienamente il senso del suo impegno umano e pastorale.

La nota richiama anche il passaggio evangelico “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, sottolineando la necessità di distinguere il piano spirituale da quello politico. Il gruppo precisa di aver espresso in aula una valutazione politica sulle scelte amministrative, evidenziando criticità gestionali e comunicative, ma ribadisce che l’intervento del Vescovo si collocherebbe nell’ambito della testimonianza evangelica e della cura pastorale.

Particolare attenzione viene dedicata ai temi dell’accoglienza, della dignità e della solidarietà verso le persone più fragili. Il Movimento 5 Stelle richiama il valore evangelico dell’accoglienza dello straniero, collegandolo non solo al tema dei migranti, ma anche all’impegno quotidiano della Caritas e delle realtà cittadine che operano accanto ai poveri e a chi vive condizioni di bisogno.

Secondo il gruppo territoriale, l’azione del Vescovo rappresenta “una guida concreta e una testimonianza credibile” in un tempo segnato da tensioni sociali e da difficoltà crescenti. Il suo operato viene definito un contributo significativo alla costruzione di una comunità più giusta, attenta agli ultimi e fondata su solidarietà, ascolto e rispetto reciproco.

Il gruppo M5S di Manfredonia rinnova al Vescovo stima, rispetto e vicinanza, incoraggiandolo a proseguire con determinazione e spirito di servizio.

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