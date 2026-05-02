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ALEX ZANARDI E’ morto Alex Zanardi, grande uomo. Immenso Eroe

Nato a Bologna nel 1966, Zanardi aveva costruito il suo sogno partendo dai kart fino ad arrivare alla Formula 1

ZANARDI - Fonte image chenews.it

ZANARDI - Fonte image chenews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Mi ritorni in mente // Primo piano //

L’Italia perde uno dei suoi simboli più autentici di forza, coraggio e resilienza. È morto a 59 anni Alex Zanardi, protagonista di una vita straordinaria capace di andare ben oltre lo sport.

Nato a Bologna nel 1966, Zanardi aveva costruito il suo sogno partendo dai kart fino ad arrivare alla Formula 1, dove esordì nei primi anni ’90. La sua carriera automobilistica lo portò anche negli Stati Uniti, dove conquistò successi importanti nella Champ Car, prima del drammatico incidente del 2001 al Lausitzring, che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel momento, però, la sua storia si trasformò in qualcosa di ancora più grande. Zanardi seppe reinventarsi, diventando un punto di riferimento mondiale nel paraciclismo. Alle Paralimpiadi di Londra 2012 conquistò due medaglie d’oro e una d’argento, risultati poi confermati anche nelle successive competizioni internazionali, consolidando un palmarès straordinario.

Nel 2020 un nuovo, gravissimo incidente durante una staffetta benefica in handbike segnò un ulteriore capitolo doloroso della sua vita. Da allora le sue condizioni sono rimaste critiche, fino alla notizia della sua scomparsa.

Zanardi è stato molto più di un pilota o di un atleta paralimpico: è stato un esempio universale di determinazione, capace di affrontare le prove più dure senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. La sua capacità di trasformare il dolore in energia positiva ha ispirato generazioni, dentro e fuori dallo sport.

Nel corso della sua carriera si era distinto anche come volto televisivo e divulgatore, mantenendo sempre uno stile diretto e autentico, coerente con la sua personalità.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde un campione e, soprattutto, un uomo che ha insegnato a guardare oltre i limiti, trasformando ogni difficoltà in una nuova partenza. Fonte il giornale

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