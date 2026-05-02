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KITESURF SCOMPARE Esce in mare per fare Kitesurf, scompare tra le onde: ricerche in corso

Sono in corso nelle acque al largo di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, le ricerche di un kitesurfer di 39 anni, Mimmo Piepoli

Esce in mare per fare Kitesurf, scompare tra le onde: ricerche in corso

Mimmo Piepoli - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Sono in corso nelle acque al largo di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, le ricerche di un kitesurfer di 39 anni, Mimmo Piepoli, originario di Erchie (Brindisi), disperso dal tardo pomeriggio di ieri.

L’uomo era uscito in mare insieme a un gruppo di amici in un tratto compreso tra Torre Chianca e Torre Lapillo, area molto frequentata dagli appassionati di sport acquatici soprattutto quando soffia il vento di tramontana.

Secondo le prime ricostruzioni, il kitesurfer sarebbe stato visto in difficoltà prima di scomparire tra le onde. Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo sarebbe rientrato a riva in un primo momento per cambiare la vela, andata persa a causa delle forti raffiche di vento, per poi tornare nuovamente in acqua.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Gallipoli e si estendono su un’area di circa 250 chilometri quadrati, tra Torre Colimena e Santa Maria di Leuca.

Al dispositivo partecipano anche Protezione civile e Guardia di Finanza, mentre dall’alto vengono effettuati sorvoli con l’ausilio di un elicottero della Marina militare impegnato nel pattugliamento dell’area. Le ricerche proseguono senza sosta.

Lo riporta ansa.it.

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