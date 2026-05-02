Foggia, l’omelia per Stefania Rago: “Solo nell’amore e nel perdono si trova la vera dignità”

Foggia – Un messaggio intenso, carico di spiritualità ma anche di forte richiamo umano e sociale, quello pronunciato dall’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, durante i funerali di Stefania Rago. Un’omelia che ha intrecciato il dolore della perdita con una riflessione profonda sull’amore, sul rispetto e sul valore della donna.

Partendo dalla figura evangelica di Maria Maddalena, descritta come “una donna disperata e disorientata”, l’arcivescovo ha evidenziato il rapporto rivoluzionario di Gesù con le donne: un legame fatto di dignità, ascolto e rispetto, in netto contrasto con la cultura del tempo. “Gesù faceva ciò che nessuno faceva: dava loro dignità, le ascoltava, le accoglieva tra i suoi amici”, ha ricordato Ferretti.

Da qui il passaggio a una riflessione attuale: nonostante i duemila anni trascorsi, secondo il presule, l’umanità non ha ancora pienamente compreso il significato autentico dell’amore. Un amore che non è possesso né gelosia, ma dono gratuito. “Confondiamo il donarci con il possedere – ha sottolineato – e arriviamo a considerare le persone come proprietà, finendo per ferire gli altri e noi stessi”.

Nel cuore dell’omelia, il richiamo alla figura femminile come esempio di fedeltà e coraggio. Sono le donne, infatti, a restare accanto a Gesù fino alla croce e a ricevere per prime l’annuncio della resurrezione. Un parallelismo che l’arcivescovo ha voluto accostare alla figura di Stefania: “Alle donne come lei, madri, mogli, amiche, appare il Signore”.

Il momento più toccante è stato rivolto ai familiari, in particolare ai figli, con un invito esplicito al perdono: “Perdonate se potete e amate. Il perdono disarma e cambia i sentimenti malvagi”. Parole che hanno voluto offrire non solo conforto, ma anche una direzione concreta per affrontare il dolore e trasformarlo in un cammino di pace.

L’omelia si è conclusa con un’immagine di speranza: Stefania accolta “tra le braccia di Cristo Risorto”, in un luogo dove “non c’è più sofferenza né lutto”. Un messaggio finale che unisce fede e consolazione, affidando alla memoria della donna un’eredità fatta di amore, servizio e perdono.

A cura di Giovanna Tambo.