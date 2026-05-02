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Home // Foggia // Foggia piange Stefania Rago. Il figlio Michael ai funerali: “Nessuno dimentichi quanto accaduto” (VIDEO)

MICHAEL - STEFANIA Foggia piange Stefania Rago. Il figlio Michael ai funerali: “Nessuno dimentichi quanto accaduto” (VIDEO)

"Porteremo avanti i tuoi valori e affronteremo la vita con coraggio e solidarietà"

Foggia piange Stefania Rago. Il figlio Michael ai funerali: “Nessuno dimentichi quanto accaduto” (VIDEO)

Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – Una chiesa gremita, il dolore composto dei familiari e parole che hanno attraversato il silenzio come una promessa di giustizia. Questa mattina, durante i funerali di Stefania Rago, la 46enne uccisa a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, il figlio Michael ha letto un commovente intervento in ricordo della madre. Il delitto è avvenuto la sera del 23 aprile 2026 nell’abitazione di via Gaetano Salvemini; l’uomo è in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Davanti ai presenti, Michael ha ricordato il sorriso, la forza e la dignità di Stefania, madre amata e punto di riferimento per la famiglia. “Io e Jessica ti facciamo una promessa: porteremo avanti i tuoi valori e affronteremo la vita con coraggio e solidarietà”, ha detto, indossando una camicia della madre “per sentirla vicina” e trovare in lei ancora forza.

Nel suo intervento, il giovane ha parlato anche a nome della sorella Jessica e dei familiari: ricordi di abbracci, risate, casa, protezione. Ma anche la richiesta che la morte di Stefania non venga archiviata come una tragedia privata. “Nessuno deve dimenticare quanto è accaduto”, ha scandito Michael, ricordando che Stefania “potrebbe essere la mamma, la moglie, la figlia di ognuno”.

Secondo quanto emerso dalle indagini e riportato anche dal legale dei figli, Stefania aveva deciso di separarsi; sullo sfondo, sarebbero emersi anni segnati da violenze e da una gelosia ossessiva.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI

Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele
Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele – PH: Enzo Maizzi
Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele – PH: Enzo Maizzi
Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele – PH: Enzo Maizzi
Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele – PH: Enzo Maizzi
Foggia, l’addio a Stefania Rago: folla e silenzio nella chiesa di San Michele – PH: Enzo Maizzi

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