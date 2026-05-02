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Home // Cronaca // Foggia. Sanità, ticket e responsabilità: “Chi causa il proprio male non pesi sui cittadini”

SANITA' TICKET Foggia. Sanità, ticket e responsabilità: “Chi causa il proprio male non pesi sui cittadini”

Lettera firmata da un conducente autista TPL di Foggia

Foggia. Sanità, ticket e responsabilità: “Chi causa il proprio male non pesi sui cittadini”

Infermieri - Fonte Immagine: bologna.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

“Buongiorno alla redazione,
ho letto su StatoQuotidiano la proposta discussa in Consiglio regionale sul pagamento di un ticket sanitario per i casi meno gravi. Ritengo che il tema sia stato centrato, ma vada affrontato con ancora più coraggio.

La Costituzione italiana, e in particolare l’articolo 32 sul diritto alla salute, rappresenta una conquista pagata con sacrifici enormi. Tuttavia, dietro ogni diritto esiste anche un dovere. Non è pensabile che il diritto alla cura venga interpretato soltanto come assistenzialismo, senza alcuna responsabilità da parte dei cittadini.

Oggi, soprattutto nel Sud Italia e in Puglia, la sanità pubblica soffre per liste d’attesa lunghissime, sprechi e gravi difficoltà economiche. I cittadini onesti, pensionati e lavoratori dipendenti, pagano le tasse e spesso sono costretti a rivolgersi al privato per ottenere cure in tempi accettabili.

Il punto è questo: perché chi si procura volontariamente o irresponsabilmente un danno deve gravare interamente sulle spalle della collettività?

Penso a chi guida a velocità folle, a chi provoca incidenti, a chi finisce in ospedale dopo risse, aggressioni o episodi di violenza. È giusto curare tutti, senza distinzione, perché la vita umana va sempre tutelata. Ma una volta ristabilite, queste persone dovrebbero contribuire ai costi sostenuti dal sistema sanitario.

Se hanno un reddito, paghino una quota delle spese. Se non hanno reddito, restituiscano alla comunità attraverso lavori di pubblica utilità. Non possiamo continuare a trattare allo stesso modo chi subisce una malattia o un incidente senza colpa e chi, invece, causa consapevolmente il proprio male e magari danneggia anche altri.

La sanità deve restare pubblica e universale, ma non può essere cieca davanti all’irresponsabilità. Introdurre un principio di responsabilità economica e sociale potrebbe essere anche un deterrente contro comportamenti pericolosi.”

Lettera firmata da un conducente autista TPL di Foggia.

1 commenti su "Foggia. Sanità, ticket e responsabilità: “Chi causa il proprio male non pesi sui cittadini”"

  1. Nella lettera firmata da un conducente autista TPL di Foggia, la proposta per risolvere la questione “sanità” nel nostro Paese consiste nell’addebitare le gravi criticità del nostro SSN – liste d’attesa lunghissime, ticket sanitari e sprechi – soprattutto alla “irresponsabilità” di molti cittadini.
    Certamente, i comportamenti irresponsabili dei cittadini ci sono e vanno stigmatizzati e puniti. Tuttavia, il fenomeno citato ha un peso molto marginale nel “mare magnum” della sanità italiana.
    Mi permetto di suggerire la visione e l’ascolto di un video di Gino Strada, fondatore di Emergency. Essendo il video datato aggiorno alcuni dati:
    1. il Fondo sanitario nazionale (a carico del bilancio dello Stato e ripartito tra le Regioni) ammonta a circa 145 miliardi di euro all’anno;
    2. circa 35/40 miliardi di euro vengono “spesi”, complessivamente, in profitti di imprenditori privati, sprechi, maneggi e ruberie. Sono soldi che vengono “trasferiti” dalla sanità pubblica alla sanità privata.
    Leggendo la lettera mi è ritornato in mente un aforisma cinese:
    “Quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito!”.

    https://www.facebook.com/watch/?v=965694175587503

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