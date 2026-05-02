Foggia, 2 maggio 2026. Dopo il successo della prima edizione, TEDxUniversity of Foggia torna nel 2026 con un nuovo appuntamento dedicato alla diffusione di idee innovative e alla valorizzazione del territorio, consolidandosi come uno degli eventi culturali e accademici più rilevanti dell’Ateneo.

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 5 maggio 2026 alle ore 10:30 presso l’Auditorium Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo (VI piano, Via Gramsci 89 – Foggia). Interverranno il Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, il Delegato rettorale alla Terza Missione e Comunicazione prof. Danilo Leone, il Dirigente della Direzione Ricerca, alta formazione, internazionalizzazione e terza missione dott. Tommaso Campagna e il licenziatario TEDx University of Foggia dott. Stefano Iorio.

L’evento ufficiale è in programma per il 15 maggio 2026 alle ore 17:15 e avrà come tema “#Controvento”, un titolo che richiama la volontà di restare e investire nel proprio territorio, trasformando le difficoltà in energia di cambiamento e crescita. L’iniziativa si propone come spazio di riflessione sulle trasformazioni in atto e sulle prospettive delle nuove generazioni.

Dopo il debutto della scorsa edizione, TEDxUniversity of Foggia si è affermato come luogo di incontro tra studenti, ricercatori, professionisti e realtà del tessuto sociale e culturale, rafforzando il dialogo tra Università e territorio e valorizzando il ruolo delle idee come motore di sviluppo condiviso.

L’edizione 2026 segna un’evoluzione del progetto, passando dalla narrazione delle potenzialità locali a una visione più concreta e orientata all’azione. Il tema “#Controvento” diventa così simbolo di resilienza attiva e trasformazione possibile.

“Siamo particolarmente felici di presentare questa seconda edizione: un traguardo che nasce dall’entusiasmo e dalla partecipazione che la prima esperienza ha saputo generare. Tornare con TEDxUniversity of Foggia significa dare continuità a un percorso in crescita, che si consolida nel tempo e che continua a produrre ricadute positive sul piano culturale e sociale. La tematica di quest’anno ‘Controvento’ non è una condizione di resistenza passiva, ma una direzione scelta consapevolmente. Significa muoversi anche quando la corrente non è favorevole, credere nel valore delle proprie idee e avere il coraggio di trasformare l’attrito in spinta. È la rappresentazione di una Comunità che non subisce il contesto, ma lo attraversa per cambiarlo”, ha dichiarato il prof. Danilo Leone.

“Come possiamo guardare lontano in un mondo che si basa sull’oggi? Il talento dei giovani del Sud non va scoperto: va messo nelle condizioni di entrare in gioco anche controvento. Infatti, il futuro di un territorio è nelle nostre mani. Non teniamole in tasca. Se hai idee giuste e bellissime, non delegarle agli altri: falle tu”, ha dichiarato Stefano Iorio, licenziatario del TEDx University of Foggia.

TEDxUniversity of Foggia nasce con l’obiettivo di attivare il territorio attraverso la connessione tra competenze, visioni e progettualità capaci di generare impatto reale. Il format si inserisce nel circuito internazionale TEDx, su licenza della TED Foundation, organizzazione no-profit con sede a New York impegnata nella diffusione globale delle idee.

Durante la conferenza stampa saranno presentati programma, speaker e modalità di partecipazione. L’invito è rivolto alla stampa e agli operatori dell’informazione.

TEDx è un programma di eventi locali e indipendenti che, nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, unisce TED Talks e interventi dal vivo per stimolare confronto e connessioni. I singoli eventi TEDx sono organizzati in autonomia secondo linee guida ufficiali della TED Conference.

TED è una comunità globale dedicata alla diffusione delle idee, nata negli Stati Uniti nel 1984 con l’obiettivo di condividere innovazione e conoscenza tra pionieri e innovatori.