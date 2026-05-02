In Puglia si concentra una delle più importanti collezioni archeologiche d’Europa, un patrimonio unico nel Mediterraneo antico che però resta in gran parte invisibile al pubblico e confinato nei depositi museali e universitari.

Da un lato ci sono le stele daunie, custodite nel Museo Nazionale di Manfredonia: circa 2.000 lastre funerarie risalenti tra il VII e il VI secolo a.C., provenienti dalla Capitanata. Dall’altro, i reperti del Paleolitico provenienti da Grotta Paglicci e Grotta Spagnoli, fondamentali per lo studio della preistoria europea, oggi conservati tra Manfredonia, Siena e Firenze.

Una parte significativa della memoria storica della regione resta quindi non accessibile, condizione che ha spinto il Circolo Culturale Giulio Ricci di Rignano Garganico e l’Agorà delle Idee a lanciare un appello: “serve riportare alla luce dagli scaffali tutti i reperti”.

Le stele daunie, considerate il più grande “libro di pietra” del Mediterraneo, rappresentano una produzione artistica e simbolica unica. Alte fino a 130 centimetri, incise su più lati, raffigurano guerrieri, figure femminili, scene rituali e simboli religiosi legati alla civiltà dei Dauni, popolazione preromana del Tavoliere.

Gli studiosi le hanno definite l’“anello mancante della protostoria mediterranea”, per il valore eccezionale delle informazioni che restituiscono su una civiltà a lungo poco conosciuta. Le prime scoperte risalgono agli anni Sessanta e sono legate anche all’intuizione del farmacista Matteo Sansone e agli studi dell’archeologo Silvio Ferri, che hanno aperto nuove prospettive sulla storia della Capitanata.

Nonostante il loro valore, oggi quasi l’intera collezione è conservata nei depositi del castello di Manfredonia, con una minima parte esposta al pubblico. Un paradosso che alimenta il dibattito sulla fruizione del patrimonio.

Il problema riguarda anche i siti paleolitici del Gargano. A Grotta Paglicci, uno dei luoghi chiave della preistoria europea, sono stati rinvenuti strumenti, resti umani e testimonianze artistiche attribuite ai primi Homo sapiens. Circa 1.000 reperti risultano oggi distribuiti tra Manfredonia e le università di Siena e Firenze, mentre parte dei materiali di Grotta Spagnoli segue lo stesso destino.

Il nodo centrale non è solo conservativo, ma anche di accessibilità. Gran parte di questi materiali non è visitabile, nonostante il loro valore scientifico e culturale.

Nel caso delle stele daunie, il tema della valorizzazione è ancora più acceso. Nel 2018 è stata proposta la candidatura UNESCO, rilanciata nel 2025 dal Comune di Manfredonia. Tuttavia, resta aperta la questione della loro quasi totale invisibilità.

“A Manfredonia preferiamo che questo grande libro rimanga ben chiuso”, è una delle frasi circolate nel dibattito locale, simbolo del contrasto tra tutela e fruizione.

Anche il futuro Museo di Grotta Paglicci e del Paleolitico del Gargano solleva interrogativi. La struttura, attesa da oltre vent’anni, rischia di aprire senza una parte significativa dei reperti originali, ancora custoditi in sedi esterne. Un’impostazione sempre più orientata alla dimensione digitale che, secondo alcuni osservatori, rischia di ridurre il museo a una rappresentazione virtuale di un patrimonio materiale reale.

La questione diventa così anche culturale e identitaria. La Capitanata custodisce testimonianze che coprono centinaia di migliaia di anni di storia umana, ma una larga parte di questo patrimonio resta fuori dai circuiti espositivi e turistici.

Il rischio, sottolineano gli studiosi, è duplice: da un lato la perdita di accesso alla conoscenza, dall’altro la trasformazione dei depositi in una forma di oblio istituzionale del patrimonio.

Le stele daunie e i reperti del Gargano restano quindi custoditi lontano dallo sguardo pubblico, mentre il territorio continua a essere attraversato ogni anno da milioni di visitatori inconsapevoli della ricchezza archeologica presente sotto la superficie.

Una condizione che riporta al centro una domanda cruciale: quanta storia può restare nascosta prima che il silenzio diventi perdita irreversibile?

Lo riporta rignanonews.com.