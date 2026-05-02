Investito da un furgone, gravissimo bambino di 5 anni

Grave incidente sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un furgone riportando un trauma cranico severo. Le sue condizioni sono definite critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe improvvisamente allontanato dal controllo dei genitori finendo sulla carreggiata, dove è sopraggiunto il mezzo che lo ha travolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il bambino è stato immediatamente soccorso sul posto: i sanitari hanno disposto l’intubazione per stabilizzarlo prima del trasferimento d’urgenza. Successivamente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico di Villa Sofia a Palermo.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Lo riporta leggo.it.