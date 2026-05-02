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ISCHITELLA PIETRO'S RACE Ischitella entra nel futuro: nasce Pietro’s Race, il primo videogioco del borgo

Mercoledì 7 maggio, in occasione dell’Illuminati Fest, sarà presentato Pietro’s Race, il primo videogioco ambientato tra i vicoli del borgo garganico.

Ischitella entra nel futuro: nasce Pietro’s Race, il primo videogioco del borgo

Ischitella entra nel futuro: nasce Pietro’s Race, il primo videogioco del borgo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Ischitella guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Mercoledì 7 maggio, in occasione dell’Illuminati Fest, sarà presentato Pietro’s Race, il primo videogioco ambientato tra i vicoli del borgo garganico.

L’iniziativa è firmata dall’Associazione culturale L’eco delle Idee, che ha scelto di raccontare in modo originale la figura di Pietro Giannone, filosofo illuminista nato proprio a Ischitella nel 1676. Una personalità scomoda e rivoluzionaria, nota per le sue denunce contro i soprusi ecclesiastici, che gli costarono persecuzioni e scomunica.

Pietro’s Race non è un videogioco tradizionale: è gratuito, accessibile direttamente da smartphone e non richiede alcuna installazione. Un formato agile e immediato, pensato per coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. L’esperienza di gioco accompagna gli utenti tra strade e scorci del centro storico, trasformando il paese in un vero e proprio scenario interattivo.

Il progetto si inserisce in un tema centrale per molti piccoli centri italiani: come esistere e raccontarsi nell’ecosistema mediatico contemporaneo. Attraverso il linguaggio del gaming, Ischitella prova a: valorizzare la propria storia, attrarre nuovi visitatori, creare un ponte tra cultura e innovazione.

Un esempio concreto di come anche un piccolo borgo possa utilizzare strumenti digitali per promuoversi in modo efficace e contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per il 7 maggio all’interno dell’Illuminati Fest. Gli organizzatori sono disponibili per interviste, approfondimenti e accrediti stampa.

Contatti:
Michele Rosa – Associazione culturale L’eco delle Idee
📞 348 84 62 820

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