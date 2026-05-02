Nell’aprile del 1946, nel dopoguerra, a Manfredonia, alle elezioni amministrative, ebbe incredibilmente grande successo la formazione politica ideata dal giornalista satirico e commediografo napoletano Guglielmo Giannini, denominata “l’Uomo Qualunque”, che superò le coalizioni degli altri partiti, conquistando la maggioranza assoluta. Fu eletto sindaco della Città l’ing. Matteo Cainazzo. Il leader Giannini, vincitore in loco delle elezioni e fondatore, in Italia, del movimento denigratore della ripresa della democrazia, esultò a tal punto che proclamò Manfredonia “Capitale del Qualunquismo”.

L’amministrazione Cainazzo durò in carica quattro mesi. Nelle elezioni successive, tenute nel novembre del 1946, vinse lo schieramento politico sorretto dai partiti comunista, socialista, d’azione e repubblicano. Sindaco fu nominato il comunista Nunzio Casalino, consulente del lavoro e gestore di cinema. Casalino, persona semplice e mite, riuscì a far breccia, in particolare, tra le classi più popolari. Nel corso del suo mandato, grazie anche alla capacità e all’impegno di due assessori, l’avv. Michele Lanzetta (socialista e senatore della Prima Repubblica dal 1948 al 1953) e il dirigente alla locale dogana dott. Mario Perreca, l’amministrazione da lui diretta, come scrisse Michele Magno nella sua pubblicazione “Manfredonia, negli anni della prima Repubblica”, seppe guadagnarsi prestigio e apprezzamento. Tra le importanti iniziative del sindaco Casalino vi fu quella di promuovere una sottoscrizione per la costruzione dell’ospedale civile, affrontando le difficili e anacronistiche difficoltà legislative del tempo.

Sempre Casalino prestò particolare attenzione alle problematiche legate alla pesca, di cui l’ass. Lanzetta si era già interessato come presidente dell’unica cooperativa di pescatori esistente a Manfredonia. Infine, sempre con la collaborazione dell’ass. Lanzetta, riuscì a guadagnarsi anche rispetto e fiducia tra i produttori agricoli. Purtroppo, a causa dell’abbandono di diversi consiglieri comunali, dovuto ai primi riflessi della Guerra fredda e allo sfaldamento locale del PCI, dopo meno di due anni, il 25 agosto 1948, l’amministrazione diretta dal sindaco Casalino si sciolse e fece posto al Commissario prefettizio. Successivamente Casalino fu eletto consigliere comunale e ricoprì incarichi amministrativi anche nelle due amministrazioni sorrette da Giuseppe Brigida.

Nel 1958 si ritirò dalla vita politica cittadina, per dedicarsi esclusivamente alla professione di consulente del lavoro e alla gestione del cinema Arena Impero. A proposito di cinematografi, Casalino, precedentemente, aveva già gestito, fino al 1936, il piccolo teatro comunale e cinematografo “Eden Teatro”, denominato “Adua” durante il regime fascista.

Nel 1948, dopo la caduta dell’amministrazione comunale sorretta dal sindaco Casalino, a Palazzo S. Domenico ebbe luogo l’avvicendamento di due commissari prefettizi. Il 15 maggio 1949 si svolsero le nuove elezioni comunali. Vinse l’alleanza composta da democristiani, liberali, repubblicani, socialdemocratici e monarchici. Il 30 maggio 1949 venne nominato sindaco il democristiano Giuseppe Brigida, proprietario e gestore di un’azienda autotrasportatrice. Questi, nonostante la sua limitata preparazione culturale, ma dotato di buon fiuto politico e paternalista, come scrisse Michele Magno nella sua pubblicazione “Manfredonia, negli anni della prima Repubblica”, riuscì ad assicurarsi larghi consensi anche tra i ceti popolari.

Il sindaco Giuseppe Brigida, per il suo impegno politico, venne rieletto nel 1954 e conservò l’incarico fino al 1958, scadenza naturale del suo mandato. Nell’amministrazione Brigida va ricordato il giovane e intraprendente assessore, avv. Berardino Tizzani. Sempre Michele Magno, a pag. 12 della sua pubblicazione “Manfredonia, negli anni della prima Repubblica”, con riferimento agli amministratori comunali in carica dal 1949 al 1958, così scrisse: “In tutti questi anni gli amministratori, convinti di rendere il miglior servizio alla città favorendo al massimo i produttori agricoli, che costituivano peraltro la parte più importante della loro base elettorale, li esclusero dalle sovrimposte comunali sui terreni e sui redditi agrari, non considerando che ciò avrebbe avuto conseguenze molto negative per il bilancio del Comune”. Mentre a pag. 14 Magno evidenziò ancora quanto segue: “… che gli amministratori comunali, in carica dal 1949 al 1958, ritenendo che sia nell’interesse della Città evitare al Comune pastoie nelle attività riguardanti l’urbanistica e l’edilizia, tengono in vita un regolamento edilizio anacronistico e permissivo ed evitano che si avviino le procedure per l’adozione del piano regolatore, obbligatorio per il Comune di Manfredonia sin dal 1942…”. “… A ciò si devono soprattutto gli scempi che caratterizzeranno l’espansione dell’abitato, con la nascita di vie strette e tortuose e di edifici a molti piani nel cuore del centro storico, fino all’entrata in vigore della legge urbanistica “Ponte”, nell’agosto 1968…”.

Ho voluto, nel presente articolo, ricordare l’avv. Berardino Tizzani perché, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, è stato un importante leader della D.C. non solo a Manfredonia, ma anche in Capitanata. Moroteo convinto, noto e prestigioso avvocato presso il Tribunale di Foggia, Tizzani è stato, nel dopoguerra, insieme a Michele Magno e a Michele Lanzetta, la personalità politica più rilevante espressa dalla nostra Città. Va ricordato che l’avv. Tizzani fu Presidente della Provincia dal 1966 al 1971, in un periodo in cui Manfredonia, politicamente, aveva poca considerazione in Capitanata. Durante il periodo della sua presidenza alla Provincia, grazie al suo amore per la cultura e alla lungimiranza sulle vicende cittadine, fece istituire a Foggia la Biblioteca Provinciale, mentre a Manfredonia fu promotore della costruzione della Scuola Marittima, dell’Istituto Commerciale e del Liceo Scientifico. Nel 1959 si impegnò strenuamente presso l’Istituto Case Popolari della Provincia di Foggia per la realizzazione, a Manfredonia, del “Villaggio dei Pescatori” (case popolari per i pescatori). L’avv. Tizzani, nel corso della vita, ricoprì altri importanti incarichi. Mi riferiva la figlia di Tizzani, Ippolita, che suo padre donò ai frati del convento di S. Matteo, con i quali aveva grande amicizia, la preziosa collezione di santini da destinare al museo del Convento. Sicuramente l’avv. Tizzani, persona dal dialogo aperto e diretto, per la sua grande preparazione culturale, intraprendenza e capacità, meritava maggior successo in campo politico, con la nomina di parlamentare. Signori, le personalità che hanno dato lustro alla nostra Città non vanno dimenticate.

Le foto d’epoca del fotografo Valente, per il presente articolo, relative alle elezioni comunali del 1949 a Manfredonia, sono state gentilmente messe a disposizione dalla signora Ippolita Tizzani, figlia dell’avv. Berardino Tizzani.