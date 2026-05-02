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ANGELI 2021 Manfredonia, cinque anni di ‘Angeli 2021’. Colonna: “Quando il cuore guida vince su tutto”

In questi anni l’associazione ha sviluppato iniziative sul territorio, consolidando una rete di sostegno e partecipazione

Manfredonia, cinque anni di 'Angeli 2021'. Colonna: “Quando il cuore guida vince su tutto”

Manfredonia, cinque anni di 'Angeli 2021'. Colonna: “Quando il cuore guida vince su tutto”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Cinque anni fa nasceva un’idea che andava oltre la forma di una semplice associazione: un progetto costruito come missione di vita e radicato nel rapporto con la comunità. Oggi quel percorso festeggia il suo primo importante traguardo con un bilancio fatto di crescita, relazioni e attività condivise.

In questi anni l’associazione ha sviluppato iniziative sul territorio, consolidando una rete di sostegno e partecipazione. Al centro resta però il valore umano del progetto, sintetizzato nel ringraziamento rivolto a chi ha contribuito al suo sviluppo.

“Grazie a chi ogni giorno sceglie di fidarsi. Grazie a chi vede davvero ciò che siamo”, si legge nel messaggio diffuso dall’associazione, che sottolinea come il risultato raggiunto sia frutto del sostegno delle persone coinvolte.

Un riconoscimento particolare viene dedicato alle operatrici che, con continuità e impegno, hanno accompagnato il percorso di crescita dell’associazione. Nel testo si evidenzia come, nel tempo, il gruppo abbia assunto una dimensione familiare: “Senza accorgercene siamo diventati qualcosa di unico: una famiglia”, con riferimento al progetto Angeli 2021.

Nonostante i risultati raggiunti, il messaggio mantiene un tono improntato alla prudenza e alla consapevolezza di un cammino ancora in evoluzione. L’associazione sottolinea infatti la volontà di continuare a crescere senza perdere di vista i propri valori fondanti.

“Non ci vantiamo, perché sappiamo che abbiamo ancora tanto da imparare. Ma una certezza ce l’abbiamo: quando il cuore guida… vince su tutto. Sempre”, viene ribadito nella comunicazione.

Per celebrare il quinto anniversario è stato organizzato un evento aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per il 10 maggio, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Parco Giochi dell’Orso, con un pomeriggio dedicato alla comunità e alle famiglie, in particolare alle mamme.

La presidente dell’associazione, Colonna Rita, ha infine invitato la cittadinanza a partecipare alla celebrazione, sottolineando il valore condiviso del percorso intrapreso.

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