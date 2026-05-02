MANFREDONIA – Un episodio che ha suscitato amarezza e indignazione quello avvenuto nella serata di ieri in via Cimarrusti 38, dove è stato sottratto uno stendino utilizzato per segnalare e tutelare un parcheggio riservato a una persona con disabilità.

Secondo quanto segnalato dalla famiglia coinvolta, l’oggetto non aveva soltanto la funzione di delimitare lo spazio destinato al parcheggio, ma rappresentava anche una soluzione pratica per evitare il continuo passaggio di veicoli proprio davanti all’abitazione. Una necessità legata alle condizioni di salute di una donna allettata, per la quale la finestra costituisce l’unico contatto possibile con l’esterno.

Il gesto, apparentemente di poco conto sul piano materiale, assume quindi un significato ben più grave sul piano umano e civile, evidenziando una mancanza di rispetto verso una situazione di fragilità e bisogno.

A commentare l’accaduto è la stessa famiglia, con parole cariche di amarezza:

“Lo stendino potete anche tenervelo. Ciò che mi lascia davvero amareggiata è il gesto di appropriarsi di un oggetto posizionato per tutelare uno spazio riservato a una persona con disabilità: un comportamento che dimostra una grave mancanza di rispetto, sensibilità civile ed empatia verso gli altri.

Quello stendino non veniva utilizzato soltanto per evitare che le auto si accostassero al parcheggio riservato, ma anche per limitare il continuo via vai proprio davanti alla finestra di mia madre, allettata e impossibilitata a muoversi. La finestra è l’unico modo per riuscire almeno a guardare un po’ fuori.

È un episodio che porta inevitabilmente a riflettere sul senso di responsabilità all’interno della comunità.

A chi ha preso lo stendino, auguro almeno un minimo di esame di coscienza e di vergogna per quanto accaduto.”

A cura di Michele Solatia.