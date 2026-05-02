MANFREDONIA – Il consigliere comunale con delega allo Sport, Nicola Mangano, interviene pubblicamente per rispondere alle recenti dichiarazioni diffuse dal presunto coordinatore e da alcuni candidati della lista “Manfredonia Civica”, respingendo con fermezza le accuse rivolte nei suoi confronti.

Mangano chiarisce innanzitutto le ragioni della sua uscita dal movimento: “Non si tratta di trasformismo o incoerenza, ma di una scelta politica seria e responsabile, maturata nel tempo a seguito di diversi eventi”.

Nel ricostruire i fatti, il consigliere sottolinea come già subito dopo la composizione della giunta, il presunto coordinatore della lista avesse manifestato apertamente contrarietà all’azione amministrativa, interrompendo di fatto ogni partecipazione alle riunioni di coalizione.

“Da quel momento – prosegue Mangano – non ha più preso parte al confronto politico, non ha convocato riunioni del movimento né esercitato alcun ruolo attivo sulle problematiche cittadine”.

Il consigliere evidenzia inoltre di aver tentato più volte di ricomporre la situazione, sia nei rapporti con l’amministrazione sia all’interno del movimento, al quale – precisa – ha contribuito in modo significativo insieme ad altri, soprattutto nella fase di costruzione della lista in occasione delle elezioni comunali del 2024.

Tentativi che, tuttavia, non hanno prodotto risultati. “Questo atteggiamento ha generato un vuoto politico evidente, che ho ritenuto non più sostenibile, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini e della necessità di garantire un’azione amministrativa efficace”.

Mangano respinge quindi le accuse di incoerenza: “Parlare oggi di coerenza da parte di chi si è sottratto sistematicamente al confronto politico appare quantomeno contraddittorio”. Allo stesso modo, definisce infondata l’accusa di aver tradito una linea politica “che, nei fatti, non è mai stata esercitata in quasi due anni”.

Rivendicando il proprio operato istituzionale, il consigliere ribadisce che il suo impegno è sempre stato improntato a responsabilità, trasparenza e attenzione agli interessi della città.

“Per me la politica non è autoreferenzialità, ma uno sforzo collettivo per migliorare la qualità della vita della comunità”, afferma.

Da qui la decisione di aderire al movimento politico “Molo 21”, scelta che – conclude – gli consentirà di proseguire il proprio impegno con “serietà e determinazione, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori”.

Infine, Mangano richiama l’importanza di un confronto politico basato su verità e responsabilità, elementi che ritiene imprescindibili per il corretto funzionamento della vita amministrativa.