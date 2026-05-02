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"OMNIA" CONDANNE “Omnia Nostra”. Condanne fino a 30 anni, la più alta per Pietro La Torre. Confisca Audi, Mercedes e patrimonio aziendale Marittica

Le responsabilità accertate riguardano, a vario titolo, reati associativi e contestazioni riconducibili anche all’articolo 416 bis del codice penale

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"Omnia Nostra". Condanne fino a 30 anni, la più alta per Pietro La Torre. Confisca Audi, Mercedes e patrimonio aziendale Marittica

"Omnia Nostra". Condanne fino a 30 anni, la più alta per Pietro La Torre. Confisca Audi, Mercedes e patrimonio aziendale Marittica - combo SQ - WITH AI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

FOGGIA – Condanne fino a 30 anni di reclusione, interdizioni dai pubblici uffici, misure di sicurezza, risarcimenti e un vasto sistema di confische patrimoniali. È il quadro delineato dalla sentenza del Tribunale di Foggia, Prima Sezione Penale, Collegio B, nel procedimento “Omnia Nostra“, depositata il 30 aprile 2026.

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La pena più elevata è stata inflitta a Pietro La Torre, condannato a 30 anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, libertà vigilata per cinque anni e ritiro della patente. Seguono le condanne a Matteo Lombardi (24 anni), Francesco Scirpoli (12 anni e 6 mesi), Hechmi Hdiouech (11 anni e 6 mesi), Michele Lombardi (11 anni e 10 mesi) e Catello Lista (10 anni e 6 mesi).

Il Tribunale ha inoltre condannato Leonardo D’Ercole a 10 anni, Gaetano Vessio a 4 anni e 2 mesi, Bruno Renzulli e Mario Scarabino a 8 anni, Pasquale Lebiu a 8 anni e 7 mesi, Luigi Bottalico a 6 anni e 8 mesi, Alessandro Coccia a 2 anni (pena sospesa), Raffaele Greco a 4 anni e 3 mesi, Salvatore Talarico a 3 anni e 6 mesi, Umberto Antonio Mucciante a 3 anni, 6 mesi e Massimo Perdonò a 13 anni e 1 mese. Condanne più contenute per Pasquale Bitondi (2 anni) e per Giuseppe Bisceglia, Raffaele Salvatore Fascione tutti a 1 anno e 6 mesi e Vittorio Gentile (1 anno e 4 mesi).

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Le responsabilità accertate riguardano, a vario titolo, reati associativi e contestazioni riconducibili anche all’articolo 416 bis del codice penale, con esclusioni o ridimensionamenti di alcune aggravanti in singole posizioni.

ph rec24.it
esterno tribunale di Foggia – ph rec24.it

Non mancano assoluzioni e proscioglimenti. Il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Pietro La Torre e Francesco Scirpoli per alcuni capi, mentre risultano assolti, per specifiche imputazioni, anche Luigi Bottalico, Pasquale Lebiu, Michelina Trotta e Sebastiano Gibilsico.

Sul fronte civile, i giudici hanno disposto la condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separata sede, in favore del Ministero dell’Interno, della Regione Puglia e dei Comuni di Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia. Contestualmente sono state liquidate le spese legali per le parti civili, con importi che superano i 4.800 euro per una delle difese.

Sentenza imminente per l’ex boss Marco Raduano di Vieste
L’ex boss Marco Raduano di Vieste – MARCO RADUANO, PH TAG24.IT

Particolarmente incisivo il capitolo delle misure patrimoniali. Il Tribunale ha disposto la confisca di numerosi beni, tra cui immobili situati tra Manfredonia e Mattinata, terreni, quote societarie, rapporti bancari e diversi veicoli, tra cui autovetture Audi, Kia, Mercedes e motocicli Yamaha. Le misure hanno riguardato in modo significativo Pietro La Torre, Michele Lombardi e Matteo Lombardi, ma si estendono anche ad altri imputati.

Disposta inoltre la confisca dell’intero patrimonio aziendale della Marittica Soc. Coop. arl, a conferma dell’impianto accusatorio accolto dal Collegio anche sotto il profilo economico e patrimoniale.

La sentenza è firmata dal presidente Antonio Diella.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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