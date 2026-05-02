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CASA SOLLIEVO MOSCONE San Pio a Casa Sollievo per i 70 anni dalla fondazione. Moscone: “Ritorno alle origini fondative dell’Opera”

La processione partirà alle 9.30 dalla Chiesa di San Pio e accompagnerà l’urna con le reliquie del Santo fino al pronao dell’ospedale

San Pio a Casa Sollievo per i 70 anni dalla fondazione. Moscone: "Ritorno alle origini fondative dell’Opera"

San Pio a Casa Sollievo per i 70 anni dalla fondazione. Moscone: "Ritorno alle origini fondative dell’Opera"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

«Il “ritorno” di San Pio nel suo Ospedale, martedì 5 maggio, in occasione del 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo (FG), sarà un ritorno alle origini fondative dell’Opera. Il Santo “ritorna” dinanzi alla sua “Casa”, che ha tanto voluto e desiderato, per ricordarci che ogni gesto di cura è, prima di tutto, un atto d’amore. E, attorno a questo lascito, ci uniremo tutti in preghiera. Per gli ammalati perché possano trovare nel progresso della medicina e della ricerca, e nella carezza di chi li assiste, la forza per affrontare la malattia; per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, affinché le loro mani siano un’estensione della carità del Santo; e per tutti noi, perché questo settantesimo anniversario rappresenti un rinnovato impegno a rendere la Casa Sollievo un luogo dove la speranza abita, il dolore trova conforto e la fede opera attraverso la carità».

Con queste parole padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha illustrato il significato del corteo processionale del 5 maggio, momento centrale delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’ospedale voluto da Padre Pio.

La processione partirà alle 9.30 dalla Chiesa di San Pio e accompagnerà l’urna con le reliquie del Santo fino al pronao dell’ospedale, segnando simbolicamente il “ritorno” del frate nella sua opera.

Alle 11.00 è prevista la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l’animazione del Coro Sant’Agnese di Piazza Navona, diretto dal maestro Paolo Teodori. Al termine, l’urna sarà riportata in processione nella chiesa dedicata al Santo.

Per partecipare alla celebrazione sarà necessario munirsi di pass gratuito, disponibile presso il Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta su Padre Pio Tv.

1 commenti su "San Pio a Casa Sollievo per i 70 anni dalla fondazione. Moscone: “Ritorno alle origini fondative dell’Opera”"

  1. Ma a qualcuno frega davvero di questi medici che protestano da tempo?se Moscone voleva avrebbe già provveduto…

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