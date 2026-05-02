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Home // Prima pagina // Tragedia familiare in Puglia: fratello e sorella morti a poche ore, terza sorella in gravi condizioni

SAN DONACI VITTIME Tragedia familiare in Puglia: fratello e sorella morti a poche ore, terza sorella in gravi condizioni

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, generando sgomento e incredulità

San Donaci, due fratelli muoiono d'infarto: la terza sorella è grave

San Donaci, due fratelli muoiono d'infarto: la terza sorella è grave - ph ledicola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Maggio 2026
Prima pagina //

SAN DONACI – Una drammatica sequenza di eventi ha sconvolto la comunità di San Donaci, in provincia di Brindisi. Due fratelli sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altra, mentre una terza sorella è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

La prima vittima è Angelo Verdoscia, 50 anni. Nel tardo pomeriggio di venerdì 1° maggio l’uomo era uscito dalla sua abitazione, in via Ponchielli, per un incontro informale con un amico. Durante il tragitto, però, è stato colto da un improvviso malore. Dopo aver tentato di rientrare a casa, si è accasciato al suolo. Inutili i soccorsi: i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, causato da un infarto fulminante.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, generando sgomento e incredulità. Tra i familiari più colpiti dal dolore c’era la sorella Claudia Verdoscia, 62 anni, che poche ore dopo, intorno alle 21, ha accusato a sua volta un malore fatale. Anche per lei non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha avuto ulteriori conseguenze. Una terza sorella, appresa la morte dei due congiunti, è stata colta da un grave malore ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Sottoposta a un intervento chirurgico, si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche.

L’intera comunità di San Donaci è sotto shock per quanto accaduto, stringendosi attorno alla famiglia Verdoscia in un momento di dolore così profondo. Lo riporta leggo.it

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