Dal 5 al 12 maggio sono previste importanti variazioni alla circolazione ferroviaria sulla linea Termoli–Lecce, lungo l’asse Adriatico, a causa di lavori propedeutici al raddoppio della tratta Ripalta–Lesina. Dal 13 maggio, invece, è previsto il ripristino dell’intera offerta di Frecce e Intercity.

Nel dettaglio, nel periodo interessato dagli interventi tecnici, i treni a lunga percorrenza Frecce e Intercity e alcuni convogli del Regionale subiranno modifiche di orario. Sette coppie di treni Intercity Giorno non effettueranno la fermata di San Severo, con collegamenti alternativi garantiti da Foggia tramite Ferrovie del Gargano.

Inoltre, quattro coppie di treni regionali sulla tratta Termoli–Foggia saranno cancellate, con attivazione di servizi sostitutivi su autobus. Tre coppie di Frecce non fermeranno a Termoli, mentre la fermata resterà attiva per gli altri collegamenti dell’alta velocità.

Dal 13 maggio, con il ripristino dell’offerta completa sulla linea Adriatica, i treni a lunga percorrenza continueranno tuttavia a registrare variazioni di orario, legate al rallentamento del traffico ferroviario nel tratto interessato dall’evento franoso di Petacciato.

Trenitalia segnala che i canali di vendita sono aggiornati e che gli orari dei bus sostitutivi potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.

Ai viaggiatori viene consigliato di consultare in prossimità della partenza i canali ufficiali di informazione e acquisto, oltre alle comunicazioni inviate tramite mail o SMS.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, e tramite il servizio Smart Caring sull’app Trenitalia. È inoltre attivo il numero verde gratuito 800 89 20 21 per assistenza e informazioni.