In occasione della chiusura del mese mariano, nella Basilica –Santuario della “Beata Vergine Maria Madre di Dio Incoronata” di Foggia, Don Tarcisio Vieira, Direttore Generale della Congregazione Piccola Opera della Divina Provvidenza(Opere don Orione), giunto dal Brasile, accompagnato dal Rettore della Basilica, Don Ugo Rega, ha celebrato una Messa Solenne. Al termine della celebrazione si è svolta la grande fiaccolata con la statua della Madonna nel Borgo della Basilica, addobbata con composizioni floreali. Alla fiaccolata hanno partecipato migliaia di fedeli. L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – è stata presente con la propria ambulanza e personale volontario, invitata dal predetto Rettore nella tarda mattinata del giorno 31 u.s. fotogallery





ANC Manfredonia presente al Santuario dell'Incoronata per il mese mariano

