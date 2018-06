Antonio Tasso “Presidente Conte.. Lei è il mio Presidente!!!”

Di:

”Vi offro una testimonianza diretta. Ero a Montecitorio per alcuni impegni, quando informano che stava per arrivare il Presidente Conte. Con alcuni colleghi, mi reco all’ingresso per salutarlo, quando dal limite opposto della piazza un gruppo di dimostranti invita ad alta voce (ma solo per farsi sentire, poiché era abbastanza distante) il Presidente ad ascoltare quel che avevano da dire. Il loro “frontman” urla:” Presidente, lei che ha detto di essere l”avvocato di tutti i cittadini, ci ascolti, per favore, stiamo per perdere il lavoro“.

Il Presidente Conte, dopo un primo momento di indugio – per cercare di capire cosa stesse accadendo – si avvia decisamente verso questo gruppo, per ascoltare le loro istanze. Questi lavoratori della FedEx (un’azienda italo americana di trasporti), a quanto apprendo, stanno per essere licenziati. Il Neo Presidente del Consiglio li ha ascoltati per alcuni minuti con molta attenzione, ha incaricato un suo collaboratore di raccogliere tutto ciò che i lavoratori volevano consegnargli, assicurando il proprio interessamento e, poi, si è allontanato tra gli applausi ed i gesti di stima dei manifestanti.

Ho scattato questa foto davvero emozionato.

Presidente Conte…Lei è il mio Presidente!!! :-)”.

(A cura di Antonio Tasso, parlamentare del Gruppo Misto)

