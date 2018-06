PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 02.06.2018

Foggia, 02 giugno 2018. Festa a Foggia per il 72° anniversario della Repubblica italiana. “Con coordinamento della Prefettura di Foggia, l’organizzazione è stata curata del 32esimo stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola con la collaborazione delle altre forze armate e di polizia, delle associazioni combattentistiche e dell’arma della provincia”, come riporta Foggiatoday.it. Nel corso della manifestazione sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “all’ufficiale Nicolino Volpe, al Cavaliere Carmen Lucia Maria Bucci, Lucia Rosa La Torre, Maria Gabriella Orlando e Maria Schiena, al Cavaliere Marco Pellegrino, Michele Lorusso, Michele Guerra, Francesco Paolo Genovese, Aldo Campagna, Pietro Paolo Mango, Andrea Miggiano, Beniamino Pascale, Alfredo Ricucci, all’ufficiale Giovanni Mentana”. “Consegnate anche l’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro a Luigi Orsitto, la medaglia della liberazione alla memoria concessa dal ministro della difesa a Nicola Rendina scomparso nel 2017 e la medaglia alla memoria concessa dal presidente della Repubblica a Luigi Di Claudio, cittadino di Rignano Garganico deportato ed internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra”. fotogallery enzo maizzi













Festa della Repubblica a Foggia, onorificenza al Capitano Andrea Miggiano (foto) ultima modifica: da

