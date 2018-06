Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia (archivio STATO, fonte image N.Saracino)

Foggia. La valorizzazione e l’ammodernamento del Presidio Ospedaliero “Colonnello D’Avanzo” è l’oggetto di un protocollo d’intesa firmato dai Direttori Generali della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli e della ASL Foggia Vito Piazzolla, alla presenza dei dirigenti Vito Bavaro e Giovanni Campobasso, in rappresentanza della Regione Puglia. Finalità dell’accordo è il perfezionamento dell’integrazione tra ospedale e territorio, strumento fondamentale per garantire la continuità delle cure e la presa in carico integrata dei pazienti. Una strategia perseguita sia a livello nazionale che regionale attraverso atti programmatori che puntano ad assicurare l’accessibilità e la prossimità delle cure tramite la qualificazione dei servizi, la razionalizzazione della rete ospedaliera, il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, delle prestazioni specialistiche e delle attività di diagnostica. L’accordo permetterà di trasformare il “Colonnello D’Avanzo” in un Polo Integrato di servizi sanitari territoriali in cui sarà garantita l’applicazione di percorsi sanitari condivisi. Foggia. Verso un polo integrato di servizi sanitari territoriali ultima modifica: da

