Bari, 02 giugno 2018. Meteo Puglia: generali condizioni di stabilità e bel tempo sulle nostre regioni di Sud-Est grazie alla presenza di un campo anticiclonico. Ne consegue un cielo sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise, salvo annuvolamenti in sviluppo nelle ore centrali della giornata sulle aree interne collinari e montuose, responsabili di brevi isolati piovaschi su Appennino molisano, Valle d’Itria e Murge tarantine, ma in rapido dissolvimento già nel corso del pomeriggio. Temperature di stampo estivo con punte diurne fino a 29-31 gradi sulle pianure interne e coste tarantine, più fresco lungo le coste grazie alle brezze. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi. SPAZIO ALL’ALTA PRESSIONE SUL SUD-EST ANCHE SE CON CIELO NON SEMPRE SERENO, CLIMA A TRATTI AFOSO:

L’alta pressione viene a tratti disturbata da correnti umide in quota dai quadranti nord-occidentali. Ne consegue una fase all’insegna del tempo discreto tra Puglia, Basilicata e Molise con sole alternato a qualche nuvola di poco conto, mentre insisterà della variabilità diurna sui rilievi con nubi più consistenti e temporali pomeridiani. Weekend del 2-3 Giugno generalmente soleggiato salvo locali velature di passaggio e qualche addensamento ad evoluzione diurna sui rilievi responsabile di sporadici piovaschi pomeridiani. Temperature stazionarie su valori pienamente estivi. Puglia, temperature di stampo estivo ultima modifica: da

