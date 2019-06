Bocola “Chiediamo imparzialità per il confronto”

Di:

San Severo. «Evidentemente abbiamo colpito nel segno, se la reazione della Gazzetta di San Severo ad una semplice osservazione è stata così lunga e personalizzata contro di me». La candidata sindaco del centrodestra, Maria Anna Bocola, replica così al lungo intervento dell’editore della testata che aveva organizzato un pubblico dibattito Bocola-Miglio, ora annullato.

«Si sventola imparzialità e intanto non si è pubblicato il nostro comunicato di proposta, né alla venuta di Matteo Salvini è stato dedicato spazio, mentre si è dato risalto alla protesta contro il ministro dell’Interno – aggiunge Bocola – : anche in questo caso, sul sito della GdS leggo soltanto una livorosa e prolissa risposta. Un fiume in piena a tratti offensivo, che non risponde alla domanda di fondo: sta curando o no la campagna elettorale di Francesco Miglio? Dal momento che a noi risulta di sì, pur riconoscendo la legittimità di scelte editoriali ed imprenditoriali, ci eravamo semplicemente permessi di dire quanto fosse inopportuno far “arbitrare” un confronto a 48 ore dal voto a chi sta prendendo soldi da uno dei 2 candidati».

Sebbene ultimamente dalle colonne della Gazzetta di San Severo sia scomparsa ogni forma di critica all’amministrazione Miglio, Maria Anna Bocola non ha rivolto alcuna “volgarità” o “accuse infami”, né al suo editore né ai suoi professionisti e dipendenti. Del resto è nota la professionalità di Desio Cristalli. Evidentemente il punto è un altro: «Abbiamo soltanto evidenziato un fatto – spiega Maria Anna Bocola in conclusione – così come è di fatti, e non opinioni da tifosi, che vorremmo discutere. Ma così non è stato. Ne prendiamo atto. Rilancio la proposta al mio avversario Miglio: confrontiamoci sui programmi e sui progetti, in tv o in piazza, con garanzia reciproca di imparzialità. Sono certa che Miglio non avrà problemi a concordare una formula corretta per questo atteso confronto pubblico».

*Marianna Bocola*