Cascavilla: “Il nuovo sindaco? Donna, quarantenne, professionista”

Di:

Manfredonia, 1 giugno 2019. Il professor Cascavilla, ex assessore del Comune di Manfredonia, non è solo un cittadino immerso nella dimensione politica della sua città, è prima di tutto un pensatore, un intellettuale. La sua riflessione sull’attuale condizione della città discerne l’analisi dei fatti, eventi reali e tangibili, ma cerca di abbracciare un pensiero più globale. Perché il PD perde? E perché la destra avanza inesorabile?

Professor Cascavilla, dalle ultime elezioni europee emerge un quadro di Manfredonia completamente sfiduciata dalle politiche del centro sinistra e che si avvicina incredibilmente alla Lega, pur restando “fedele” alla linea grillina. Quali le cause che hanno determinato questa nuova situazione?

Fermo restando che solo il 38% dei manfredoniani ha votato, credo sia naturale pensare che la responsabilità di questo nuovo quadro politico sia anche merito del percorso fallimentare del PD in questo paese. Prima di tutto, il primo errore del PD è stato non promuovere una mobilitazione a tempo debito riguardo lo stato delle nostre finanze. Probabilmente si è sottovalutato il problema, non c’è stata nemmeno informazione ai cittadini su quanto stava accadendo alle tasse del Comune.

Addirittura pare che nè direttivo, nè segretari ed ex segretario sapessero qualcosa e lamentarono, fin dalle prime riunioni, il fatto di non essere stati informati. Adesso la città è ferma. Se avessimo fatto le elezioni anticipate, forse a quest’ora avremmo evitato il commissariamento, e Riccardi avrebbe evitato il lento e penoso declino. In seguito c’è stata la sconcertante vicenda dell’Asi, sulla quale il Pd è stato silente…

Lei sa cosa ha determinato la formazione della Commissione d’Inchiesta?

Ovviamente no nello specifico. In passato è stata già constatata la vicinanza tra politici e personaggi di una certa realtà di Manfredonia e, forse, sarà così anche questa volta, ma questa di per sé non rappresenta un reato nei confronti della Legge. Ciò che so è che altri Comuni come quello di Mattinata o Monte Sant’Angelo sono stati sciolti più per quello che non hanno fatto: lo scioglimento del consiglio comunale in suddetti luoghi è stato per lo più una misura preventiva, come la Corte di Cassazione ha già sentenziato, e non c’è stato alcun provvedimento penale. In parole povere: ti sciolgo per evitare pressioni o infiltrazioni mafiose. In tutto ciò, però, non vengono mai toccati i dirigenti. Non ha senso sciogliere un Consiglio comunale e poi non indagare anche sull’operato dei dirigenti.

E cosa si aspetta per il futuro di Manfredonia? E per il futuro del PD?

Mi piacerebbe un sindaco donna, quarantenne, appartenente a un ordine professionale e sensibile alle tematiche familiari. Credo che la rinascita del PD possa ripartire proprio da qui: il partito può salvarsi non con un’altra figura carismatica, come fanno altri, ma con un gruppo di lavoro, auspico la formazione di nuove elite, democratiche e che si confrontino tra loro. So che qualcosa si muove online, ma non basta. La città deve muoversi in gruppi che lavorano. Professionisti, esponenti del mondo commerciale, artigianale, etc., che non devono e non possono stare alla finestra… Rivolgendo l’attenzione anche a quelli che operano e lavorano fuori.

Un imprenditore? Qualcuno fa il nome di Gianni Rotice…

Perchè esistono gli imprenditori a Manfredonia? No, non credo che Rotice abbia possibilità di diventare sindaco.

Perché nei grandi centri abitati e capoluoghi il centrosinistra trionfa con numeri non indifferenti e nei paesi più piccoli la fanno da padrone Lega e 5s?

È prima di tutto un fattore culturale. Nelle grandi città c’è più circolazione di idee e sicuramente più giovani. Qui al Sud i giovani, soprattutto quelli della provincia, sono andati tutti via.

L’ascesa della Lega crede sia merito di un certo “fascismo eterno” negli italiani?

Io non credo nella teoria del fascismo eterno di cui parlava Umberto Eco in uno dei suoi saggi, nemmeno nella nostalgia dell’”uomo forte”. Sono considerazioni sociologiche deboli che vanno abbandonate, perché non aiutano. Non sono del tutto false, ma se si manifestano significa che c’è qualcosa di più profondo che va analizzato. La società meridionale è fragile, non ha un tessuto connettivo forte perchè i giovani stanno fuori. C’è un’intera generazione, la cosiddetta generazione perduta che ricomprende figure tra i 35 e i 45 anni, è una società invecchiata, che sembra non avere prospettive. E allora il messaggio della Lega, basato sulla sicurezza, su forti idee, poche e chiare, ha una larga presa.

Anche a Manfredonia, dove non esistono situazioni critiche in tema d’immigrazione e la Lega ha raggiunto il 28% dei consensi?

Le racconto un episodio risalente al mio mandato di assessore. Già nel 2006 ho affrontato una battaglia per l’accoglienza di venti rifugiati, un progetto finanziato tutto da fondi europei. I condomini della struttura che avrebbe ospitato i profughi si sono ribellati fin da subito ed io mi sono dimostrato aperto al dialogo, nonostante il tenore delle loro esternazioni. Sant’Agostino diceva: “L’uomo non ama le cose sconosciute”. Poi aggiungeva: “Amat scire incognita”, cioè ama conoscere le cose sconosciute. Per fortuna i giovani sono così, amano conoscere e intraprendere strade nuove, non hanno paura del “diverso”.

Il Movimento 5 Stelle ha fallito nell’arginare il fenomeno Lega. Il nuovo centrosinistra che vede i suoi leader in figure come Zingaretti o Calenda, crede ci riuscirà?

Non credo sarà possibile recuperare i voti della Lega. Il voto alla Lega è una fede, il leghista ha un’identità molto forte, non dico sia fascismo ma è sicuramente un voto che pesa. Il Partito Democratico è sostanzialmente diviso, è l’unica salvezza potrebbe essere la fondazione di un nuovo partito di Renzi, indipendente, che dovrà allearsi per forza di cose allo stesso PD per un programma coeso di governo.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 02 giugno 2019