Foggia. Sequestro di armi e munizionamento

Foggia. Nella serata di ieri, personale dell’UPGSP interveniva in Via Capitanata 4 per segnalazione del furto consumato di due pistole.

Giunti sul posto, gli operatori accertavano che le armi asportate, una Pistola semiautomatica GLOCK completa di caricatore con 14 cartucce 357 e un Revolver marca GAMBA completo di 6 cartucce Cal. 38 Special, erano regolarmente denunciate e di proprietà di M. L., classe 1973.

Il soggetto veniva denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 697 c.p., con sequestro penale del relativo materiale per il possesso di munizionamento in numero superiore a quello regolarmente denunciato, mentre gli venivano ritirati in via cautelare ai sensi dell’art. 39 TULPS il restante munizionamento, regolarmente detenuto, unitamente ad una carabina.