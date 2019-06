Landella: “Comitati per intercettare le richieste di singoli quartieri”

Di:

Foggia, 02 giugno 2019. “Nei giorni scorsi ho visitato alcuni quartieri periferici di Foggia, cominciando dal CEP e dal Rione Candelaro. Proseguirò questo itinerario, passando anche dai Rioni Biccari, Diaz e Martucci. Il contatto con la gente, che non ho mai perso in tutta la mia attività amministrativa – e soprattutto in questi 5 anni da sindaco – è sempre esaltante e produttivo. Ho riscontrato entusiasmo, sostegno ed ascoltato quelle istanze che devono servire a calibrare i programmi di governo della città”. Così il sindaco Landella sulla sua pagina facebook a una settimana dal ballottaggio.

“Gli incontri che ho avuto hanno rafforzato la mia convinzione che l’abolizione delle Circoscrizioni, così come quella che ha sottratto funzioni e competenze alle Province, sono state scelte sbagliate, che hanno fatto venir meno meccanismi importanti di democrazia e di rappresentatività dei cittadini.

Ogni amministrazione, almeno nei suo intenti più nobili, tende a soddisfare attraverso servizi efficienti i bisogni primari comuni a tutti i cittadini. Ma l’attenzione verso i bisogni primari finisce inevitabilmente per assorbire le energie dell’Amministrazione e soffocare le problematiche dei singoli quartieri. Problematiche diverse che rischiano di rimanere inascoltate ed inevase. Per questo mi sono convinto della necessità assoluta di provvedere nell’immediato futuro a dar vita a ‘Consigli di quartiere’ permanenti, o se vogliamo a ‘Comitati di quartiere’, che siano non solo siano capaci di intercettare i problemi e le istanze dei cittadini di ogni singola area di Foggia, ma che possano incidere e che i quartieri hanno evidenziato. Questa maggiore partecipazione dei cittadini e questo maggiore coinvolgimento della città a livello decisionale, credo possano essere un notevole passo in avanti per far vincere Foggia, abbandonando definitivamente il suo passato più cupo ed oscuro.”