Claudio, infermiere Covid: “Riaprono le Regioni, finalmente torneremo a casa!”

“Ciao Inchiostro di Puglia,finalmente domani riaprono le Regioni e tanti di noi potranno tornare a casa. Per noi fuorisede sono stati mesi davvero duri. Qui alle prese con la pandemia e in apprensione per i nostri cari lontani. Anche se, per fortuna, la drammaticità di quei momenti vissuti qui in Lombardia al Sud non si è ripetuta.

Sai, Inchiostro sono uno dei tanti infermieri che lavorano qui al Nord, e per noi sono stati 3 mesi di lavoro durissimo e stress senza precedenti. Lavoro in un reparto di Terapia Intensiva in un Ospedale Lombardo centro di riferimento per la rete regionale Covid19. Non ti nascondo che anche qui nessuno ha avuto la reale percezione di quello che stesse realmente accadendo, neanche quando abbiamo preso il primo paziente il 22 febbraio scorso.

Ma poi nel giro di 10 giorni, la situazione è precipitata, e siamo stati assaliti da una quantità di pazienti mai vista prima. Lavorare con le tute addosso per ore senza poter bere né mangiare, con la bocca sempre impastata, con la fatica e il sudore che neanche ti potevi asciugare, perché guai a toccarti il viso quando eri bardato!

Mentre tutto scorreva veloce, mentre chiudevano prima la Lombardia e poi l’Italia intera, pensavo alla mia famiglia e a quando avrei potuto rivederla. Abbiamo lottato contro qualcosa di nuovo e sconosciuto, la paura di essere contagiati è stata altissima e più volte (lo ammetto) ho avuto paura di morire.

Fisso in testa lo strano pensiero che se fossi stato contagiato non avrei più rivisto nessuno della mia famiglia. Che non avrei potuto abbracciarli per l’ultima volta. Mentre vedevo la gente morire in reparto, la domanda? E e fossi morto io? Dove mi avrebbero seppellito? Molte volte ho pensato di mollare, di licenziarmi, di fuggire da questo inferno e cercare un impiego diverso, magari vicino a casa.

Ho passato i primi due mesi in una sorta di limbo, e che ci fosse la quarantena quasi non me ne sono accorto, le poche ore di stacco dai turni cadevo in un coma profondo per la stanchezza. Poi, piano piano, gli accessi sono diminuiti e la situazione è migliorata gradualmente. I reparti iniziavano a svuotarsi come il pronto soccorso.

Domani è il 3 giugno, e un senso di libertà mi pervade nel pensare che la parola “casa” adesso è qualcosa di possibile. Non scenderò per ora, ma il solo pensiero di poterlo fare mi fa stare meglio. Il peggio è passato, le nostre famiglie, morte di paura, potranno finalmente riabbracciare i propri figli/mariti/mogli/nipoti. Ed io non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò lenire la stanchezza fisica e le ferite mentali nel nostro splendido mare.

Un abbraccio a tutti i colleghi infermieri e buon 2 Giugno!

Abbiamo dato tutto quello che potevamo!”

Claudio