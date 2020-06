Da Roma a San Giovanni Rotondo: prime nozze post Covid per coppia di 60enni

Foggia, 02 giugno 2020.Lo scorso 23 maggio nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo è stato celebrato ilAlberto ed Elena, coppia romana di sessantenni, raffinati professionisti, non hanno rinunciato al loro sogno d’amore dopo circa dieci anni di convivenza.gli sposi sognavano una grande festa insieme ad amici e parenti. Le restrizioni della pandemia hanno fatto saltare tutta l’organizzazione, in primis gli spostamenti da fuori regione, dal Lazio alla Puglia.

Nonostante tutto Alberto ed Elena non hanno voluto rinunciare al rito cerimoniale. “Lo scorso gennaio hanno affidato a me l’organizzazione dell’intero matrimonio poi, vista la situazione, mi son dovuta adattare ai cambiamenti – racconta la wedding planner, Marita Campanella -. La celebrazione religiosa si è svolta a porte chiuse e con la mascherina, ho provveduto a rendere piacevole la stessa con allestimenti floreali, musica ed un live streaming per dare la possibilità agli invitati da tutto il mondo – circa 300 – di poter partecipare in diretta alla cerimonia, condividendo la gioia e l’emozione del momento”.

Testimoni d’eccezione. “Io ed il fotografo siamo stati i loro testimoni, non avevo mai ricoperto questo ruolo con le mie coppie, ma questo è un caso eccezionale – ha continuato Campanella, Ho.re.ca advisor & event planner -. Per quanto mi riguarda non avrei mai immaginato di poter fare matrimoni così imminenti. Ricominciare è stata una grandissima emozione. Insieme a dieci colleghi italiani – wedding planner, design ed avvocati – abbiamo creato un gruppo su Facebook dal nome ‘Spose in Quarantena’. In 70 giorni siamo riusciti a dar supporto riorganizzativo, legale e psicologico gratuitamente a circa 1.700 spose in pieno panico. Spero – conclude la professionista foggiana di adozione – che questo matrimonio serva a dare un filo di speranza a tutte le spose che stanno vivendo questo terribile momento”.

Le immagini della cerimonia sono state realizzate dal fotografo Youness Taouil.