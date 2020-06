Faro: “Pazienza alla manifestazione della Lega? Dia le sue dimissioni”

Foggia, 02 giugno 2020. “Mi spiace che si continui a giocare sulla pelle dei cittadini! Vorrei informare il Presidente del Parco Pasquale Pazienza che è fuori luogo la sua presenza ad una manifestazione organizzata contro il Governo, Governo che per altro lo ha anche nominato”. Lo scrive su facebook il deputato del M5scommentando la presenza del presidente del parco del Garganoal flashmob di stamattina della Lega davanti al pronao della villa comunale.

“Se vuole manifestare allora dia le sue dimissioni da Presidente del Parco, il governo è pronto a dare questo compito a qualcun’altro! Mi auguro chiarisca una volta per tutte qual è la sua posizione a questo punto anche politica. Noi non volevamo politici in quella posizione”.