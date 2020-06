Flashmob della Lega in piazza Cavour, tricolore e critiche al governo (FOTO VIDEO)

Economia dopo il lockdown, “chi non muore di coronavirus muore di fame”. Temi economici, soprattutto, sono stati gli argomenti che la Lega ha rilanciato via megafono durante il flashmob davanti al pronao della villa comunale di Foggia. Presente l’eurodeputato Massimo Casanova che, sulle regionali, ribadisce che sarà il tavolo nazionale a occuparsi del candidato “anche se sarà Fitto, ma Altieri per noi è una proposta molto valida”. Casanova parla dei temi caldi dell’autunno, della “resa dei conti per tante imprese in grave difficoltà economica, allora si conteranno i morti”.

“La giustizia e i tribunali che vanno avanti ciascuno con il loro protocollo”, ha detto il coordinatore cittadino Antonio Vigiano, gli ambulanti “invisibili”, presenti con un cartello in piazza Cavour, “i pannicelli caldi del governo sull’economia e sulla cassa integrazione che in molti non hanno ancora ricevuto”, ha sottolineato Luigi Miranda. Tante bandiere italiane e l’inno italiano con Daniele Cusmai, coordinatore regionale, in perfetto stile da comizio ricordando, dopo la nomina a vice regionale di Raimondo Ursitti, la percentuale della Lega alle europee.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 02 GIUGNO 2020