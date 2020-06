Foggia. Prezzo Pomodoro, “Divario gigantesco tra domanda e offerta”

, 02 giugno 2020. Contrattazioni del prezzo interprofessionale del pomodoro: “divario gigantesco tra domanda e offerta”. Lo riporta un recente testo de La Gazzetta del Mezzogiorno

“L’Anicav, l’organizzazione delle industrie, è disposta a riconoscere 2 euro in più sul prezzo da pagare ai produttori sia sul tondo (da 95 a 97 euro la tonnellata) che sul lungo (da 105 a 107), offerta tuttavia già respinta al mittente. Ieri una ventina di organizzazioni di prodotto (Op) riunitesi in videoconferenza, oltre a ribadire il «no» all’Anicav, hanno rilanciato i prezzi che a loro dire dovrebbero essere applicati per la nuova campagna dopo «rilanciata» dal Covid: 130 euro per il tondo, 140 per il lungo. Prendere o lasciare”.